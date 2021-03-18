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在美國禁令下求生…華為將以更低價對外授權使用5G專利

聯合新聞網 / 楊又肇

華為宣布將以每台智慧型手機收取上限2.5美元、低於Nokia、Ericsson等競爭對手報價的5G網路技術專利計費方案，吸引手機製造商付費使用，藉此創造全新營收機會。

依照先前數據統計，華為目前已經在全球地區擁有3147項5G網路技術相關專利，其中約18.3%比例涵蓋標準必要技術專利內容，同時持有專利數量更遠超過三星、Qualcomm、Nokia與Ericsson。

因此，若華為計畫藉由對外收費方式提供5G網路技術專利，同時透過比競爭對手更低的授權費提供使用，預期將會吸引更多手機製造商，藉此降低原本5G連網手機必須負擔成本。

而透過對外授權5G網路技術相關專利，同時也能讓華為在面臨美國政府提出技術出口禁令產生影響下，額外取得全新獲利機會，同時也能增加在5G網路市場競爭優勢。

依照華為說明，透過對外授權5G網路技術專利所取得費用，將會繼續用於投入5G網路技術研發，並且計畫取得更多技術專利。

不過，若華為計畫透過對外授權5G網路技術專利，並且透過更低價格吸引手機製造商使用，或許也會面臨美國政府出面干涉抵制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 華為 5G

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