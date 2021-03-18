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三星「不會放棄Galaxy Note系列」 但今年可能因晶片短缺暫停更新

聯合新聞網 / 楊又肇

在今年初推出的Galaxy S21 Ultra加入支援S Pen，彷彿印證市場傳聞三星準備放緩Galaxy Note系列機種更新，甚至可能讓此系列產品淡出市場的說法。不過，三星IT與行動通訊業務部門主管高東真強調Galaxy Note系列依然會維持更新。

依照韓聯社報導指出，三星在京畿道水原市靈通區水原會議中心舉行第52期定期股東大會中說明，由於今年面臨晶片生產供應短缺影響，因此向投資者告知會有晶片供貨短缺情況，同時說明已經著手與合作夥伴設法解決問題。

而在高東真對於今年推行手機產品規劃說明中，則表示在晶片供應短缺情況下，今年可能較難推出多款高階旗艦手機，因此下半年的新款Galaxy Note系列可能會缺席更新，可能改以新款螢幕可凹折手機更新為主。

不過，高東真強調三星不會放棄Galaxy Note系列手機，但可能要延後至明年才會再作更新，主要還是看近期晶片供應短缺問題是否獲得改善。

在目前更新裡，三星已經將S Pen功能用於Galaxy S21 Ultra，同時也透露未來將會在更多機種內加入支援S Pen設計，甚至包含螢幕可凹折手機都有可能加入手寫應用模式。

但在這樣的作法中，市場則認為三星有可能在大尺寸螢幕手機普及後，造成Galaxy Note系列手機競爭優勢受影響，因此有可能考慮將S Pen設計套用在其他手機產品，藉此讓Galaxy Note系列手機退出市場競爭，僅保留Galaxy S系列與螢幕可凹折手機作為高階旗艦機種。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 Note

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