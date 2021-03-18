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三星Galaxy A52、A72加入旗艦機元素 兩款手機最大差異在這

聯合新聞網 / 楊又肇

在名為Galaxy Awesome Unpacked的線上發表活動中，三星公布先前已有不少消息曝光的兩款新機，分別為Galaxy A52與Galaxy A72。

依照三星說明，由於Galaxy A系列吸引不少人使用，同時在市場銷售表現更佔所有機種約63%比重，因此在市場策略上持續採取將旗艦手機功能、設計下放模式，更進一步著重電池、螢幕與相機拍攝體驗，並且以相對親民價位提供，藉此讓更多使用者能支持使用三星手機，同時也能藉此在東南亞等市場與中國手機產品競爭。

如同過往三星將不少旗艦手機設計下放，此次推出的兩款Galaxy A系列手機也加入諸如Infinity-O Super AMOLED螢幕、90Hz畫面更新率與螢幕下指紋辨識，另外也加入IP67防塵防水設計，以及電池快充設計，藉此吸引更多消費者使用。

相較旗艦手機已經開始取消提供充電器，三星強調依然會在新款Galaxy A系列手機提供充電器配件。

兩款新機幾乎採用相同外觀與規格設計，最大差異在於搭載電池容量與螢幕尺寸不同，機身配色均提供白、紫、藍、黑四款配色，基本上也延續今年旗艦手機Galaxy S21系列配色及背蓋質感設計。

▲左為Galaxy A52，右為Galaxy A72
▲左為Galaxy A52，右為Galaxy A72

在硬體規格方面，Galaxy A52與Galaxy A72均採用Qualcomm Snapdragon 750G處理器，前者採用6.5吋螢幕設計，後者則採用6.7吋規格，而電池容量方面則分別對應4500mAh與5000mAh，均支援25W有線快充，機身也都搭載IP67防水防塵設計，連網部分則均支援6GHz以下頻段的5G網路服務，並且能以三選二形式SIM卡插槽放置兩張SIM卡，或是SIM與micro SD記憶卡組合。

而在Galaxy A52部分，則是在相同硬體基礎上額外推出支援5G連網版本，同時螢幕更支援至120Hz畫面更新率，除了記憶體、儲存容量規格不同，其他部分就與Galaxy A52完全一樣。

至於相機方面，同樣也採矩形排列形式配置，Galaxy A52與Galaxy A72都是採用具備光學防震設計的6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素微距鏡頭組合，但Galaxy A52與Galaxy A52 5G連網版本在其中一顆鏡頭採用500萬畫素景深鏡頭，Galaxy A72則是採用800萬畫素設計的3倍遠距鏡頭，但在視訊鏡頭則均採用3200萬畫素規格。

相機功能方面，則是加入與旗艦手機相同的人工智慧場景辨識、夜景模式、4組畫素合併拍攝功能，同時三星更與Snapchat，在Galaxy A52與Galaxy A72的相機Fun模式加入獨家合作濾鏡。

作業系統則是採用基於Android 11的OneUI 3.0操作介面，並且加入支援SmartThings物聯網配件，因此也能對應近期推出的SmartTag定位配件，同時也支援新款Galaxy Buds Pro，以及藍牙音訊分享功能，讓使用者能同時連接兩組藍牙耳機一起聆聽音樂。

Galaxy A52：

▲Galaxy A52
▲Galaxy A52

▲Galaxy A52
▲Galaxy A52

▲Galaxy A52
▲Galaxy A52

▲Galaxy A52
▲Galaxy A52

▲Galaxy A52
▲Galaxy A52

Galaxy A72：

▲Galaxy A72
▲Galaxy A72

▲Galaxy A72
▲Galaxy A72

▲Galaxy A72
▲Galaxy A72

▲Galaxy A72
▲Galaxy A72

▲Galaxy A72
▲Galaxy A72

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星

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