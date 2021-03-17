堅持拿iPhone的理由？資深果粉曝「為了體驗這點」也用安卓手機

智慧型手機發展至今，安卓和蘋果陣營各自有死忠支持者，而你的理由是什麼？一名網友表示自己用過iPhone和安卓手機，準備要換手機了卻還是猶豫不決，想問大家「堅持拿哀鳳的原因」究竟為何。

使用過iPhone之後，他在PTT一共條列出多達13項優缺點，諸如「有很多emoji」、「桌面APP不可以隨便放位置」、「選取文字很麻煩」、「不能自己設定字體」、「往右滑就是上一頁」等。除了手機之外，沒有另外使用任何蘋果產品，備份也習慣用Google。他也坦言iPhone使用上的缺點好像比較多，但考量到可能會用上好一陣子，iPhone支援更新的時間似乎較安卓長，讓他相當苦惱。

不少人都表示自己已經被蘋果生態系綁架，「手錶手機平板HOMEPOD TV 還有MUSIC」、「車子只有CarPlay」；以及先前曾被安卓手機雷過，「早期用了安卓裝免費app中毒」、「系統當機鬧鐘又幾次不響」、「都是1-2年就被當孤兒」。相較之下iOS系統似乎較為簡單且穩定，「安卓太複雜」、「不想再浪費時間研究手機」、「用的順且介面簡潔」都是讓果粉難以割捨的原因之一。

網友也劃重點發現原PO沒有使用其他蘋果產品，認為既然沒有被綁架那大可選自己順手的系統用即可。也有資深果粉表示，自己同時拿著安卓手機，是為了想體驗安卓的NFC功能，因為蘋果並不開放Apple Pay以外的應用程式使用NFC。