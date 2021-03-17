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iPhone電池健康度莫名減少？果粉實測開了「最佳化電池」無助延壽

聯合新聞網 / 綜合報導
網友討論起手上iPhone的電池健康度。圖為合成圖。左圖記者陳立儀／攝影、右圖擷自PTT
網友討論起手上iPhone的電池健康度。圖為合成圖。左圖記者陳立儀／攝影、右圖擷自PTT

你的iPhone電池健康度還有多少？iPhone電池多次成為果粉熱議的話題，如先前的「電池門」集體訴訟。而近期又有網友發覺電池健康度下降得相當快，輕度使用卻在3個半月又掉了7%，讓他哀嘆本來「要用很久很久的呢」。

一名iPhone使用者在PTT發文，自己偶爾都會查看電池健康度，在去年12月時還有97%，近日一看卻只剩90%，短短3個多月竟憑空蒸發7%。電池健康度常與使用習慣連結在一起，他表示自己平常只會上PTT、臉書、IG，傳LINE以及看Youtube，平常沒碰手遊等會讓手機明顯發熱的App。

不過他也提到這段期間曾使用Google相簿備份功能，可能因為數量真的太多，「每次傳的時候手機也都超熱的」，令他懷疑會不會正是電池壽命驟降的主因。

此文一出其他果粉也回報手邊iPhone的電池健康度，「11 Pro從上市用到現在93%」、「兩年多的XR還有94%」、「X三年了還有96%」，更有人「11用了10個月還100%」，直說應該是原PO的個人問題。

有網友實際測試「最佳化電池」功能，結果卻出乎意料，同樣都是iPhone 11，有開的一年後健康度剩86%，沒開的反倒還有92%。換了iPhone 12後，根據先前經驗於是不開最佳化電池，「開賣當天買到現在依舊100% 」，讓他覺得最佳化並無助於電池延壽「真的可以不用開」。

不少網友則表示「換一次電池才多少錢」，或建議不要盯著健康度，「等真的有感變差就拿去換」。過來人也提醒若更換非原廠電池，之後手機就看不到電池健康度了。

iPhone iPhone 11 蘋果 PTT

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