iPhone 12邊框傳災情 全程裝保護殼才用4個月竟「褪色」

根據蘋果官網資料，iPhone 12採用「鋁金屬設計」，不同於iPhone 12 Pro的「不鏽鋼設計」，近日傳出有用戶使用iPhone 12才四個月，紅色邊框竟然出現了「褪色」災情。

根據外媒Svetapple報導，在去年11月公司內部購買了一支紅色的iPhone 12，從購買的第一天起就裝著透明的防護套，過程中也沒有接觸過任何腐蝕性的環境。不料某天卻發現該手機一角似乎開始褪色，從原本的紅色變成淡淡的橘色甚至金色，和一旁原始的邊框顏色有顯著不同。

Svetapple也進一步描述，褪色的問題只出現在鏡頭附近，奇妙的是，檢視其他三個角落並無異狀發生，留下不解之謎。回憶先前使用的iPhone XR邊框同為鋁材質，使用方式也相同，卻沒有出現這樣的褪色狀況，讓Svetapple員工相當匪夷所思。

根據Macrumors論壇一名網友的說法，鋁金屬材質在經過塗色之後，在紫外線輻射下可能會有褪色的狀況，尤其在紅色更為明顯。

同為iPhone 12，先前也曾傳出蘋果門市展示機出現「掉漆」的現象，疑似是果粉爭相朝聖的結果。亦有開箱文指出，iPhone紅色一年比一年還要淺，不禁讓人聯想塗料是否和以往有所差異。