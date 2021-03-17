Google計畫在Nearby Share加入臨時模式 以及同時傳檔案給多人功能

針對去年開始在Android作業系統增加的Nearby Share (快速分享)檔案分享功能，Google目前似乎計畫讓此項功能變得更加實用。

從目前釋出消息顯示，Google將會在Nearby Share分享設定加入臨時模式 (Temporary Mode)選項，當使用者選擇將檔案分享給鄰近的「所有人」 (Everyone)時，將可在5分鐘後自動切換成僅限「聯絡人」使用，避免使用者意外將檔案內容分享給鄰近不認識的人。

此外，新版Nearby Share分享設定也會加入可將單一檔案同時分享給多人選項，但目前此項功能仍處於開發階段，同時分享順序將不會依照特定順序分享。

上述兩項功能暫時還不確定會在何時釋出，但依照Google希望推動Nearby Share分享功能使用模式，預期也會配合Android應用生態讓此項功能變得更容易使用。

Nearby Share功能目前已經可對應分享照片、檔案等內容，後續也加入可分享Google Play Store下載App選項，讓使用者能透過開啟Google Play Store中的「我的應用程式和遊戲」分頁，並且選擇預計分享App或遊戲，即可將內容快速分享給同樣使用Android手機的朋友。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》