Google NEST Hub更新 加入Soli雷達技術、強化睡眠品質紀錄功能

Google宣布推出新一代NEST Hub，並且導入先前用於Pixel 4系列手機的Soli雷達技術，藉此取代原本以相機判斷使用者是否處於睡眠狀態功能。

相較2018年推出的第一款原名為Google Home Hub、現在以NEST Hub為稱版本，新款NEST Hub在整體外觀幾乎沒有差別，同樣區分黑、白與砂色三種配色選擇，額外新增NEST Mini也有的淺藍色，並且維持搭載7吋觸控螢幕。

不過，原本螢幕上搭載的相機功能，此次則是取消，取而代之的是Soli雷達技術，藉此提供更精準的睡眠狀態偵測功能。

依照Google資深產品經理Ashton Udall說明，藉由雷達技術捕捉使用者睡眠時的細微動作，強調連睡眠時的胸口呼吸動作都能仔細偵測，藉此判斷使用者是否處於熟睡，或是輾轉難眠等情況，並且可將相關數據彙整成睡眠品質報告，同時能與Google Fit App紀錄數據統整。

而Google強調已經在系統端的演算法排除睡眠以外動作，但也不排除可能還是會有誤判情況，例如使用者處於在床上看手機，或是躺在床上的人不只一位等情況，或許都有可能造成數據量測誤判。

但以Google的說法則強調在其透過1萬名測試人員、以累積超過11萬個晚上累積數據設計的演算法中，其實已經納入上述誤判情況的調整彈性，同時也說明這樣的量測模式其實會採取整體數據進行判斷，而非僅透過單一日期睡眠情況作結論，因此將整體量測時間拉長的話，實際紀錄數據就會更接近真實睡眠情況。

另外，由於將Soli雷達技術取代原本相機以影像識別判斷睡眠狀況的設計，因此新一代NEST Hub自然也無法用於視訊通話，同時也能讓使用者無須擔心是否會被偷拍。

為了讓聲音喚醒變得更容易，新一代NEST Hub額外增加一組麥克風，藉此讓聲音識別可以變得更正確，同時也能在使用者睡眠時透過麥克風偵測是否有打呼、咳嗽等狀況，藉此納入睡眠品質判斷項目，另外也能透過新增加的溫度感測元件判斷當下環境狀況是否產生影響睡眠。

至於其他功能，新一代NEST Hub也採用與NEST Audio相同擴音系統，標榜可增加50%的低音表現，並且在聲音識別反應部分加快，另外更加入支援Thread連接規格，意味將可對應更多物聯網裝置，Soli雷達技術也能用於手勢識別操作。

目前新一代NEST Hub將以99.99美元價格銷售，目前已經開放美國市場預購，但不確定未來是否會引進台灣市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》