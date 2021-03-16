搭載1億800萬畫素相機 realme 8系列3/24揭曉

日前說明將在realme 8系列搭載1億800萬畫素相機，並且對應對應移軸、星空縮時攝影與全新人像等拍攝功能後，realme副總裁暨印度與歐洲地區執行長Madhav Sheth透露將在3月24日揭曉新機，同時在中國工信部文件資料顯示，realme將會推出一款型號為RMX3116、首度搭載雙側曲面螢幕設計機種，有可能會是針對中國市場推出的realme X9系列手機。

依照realme稍早釋出預告影片，藉由超越極限的主題詮釋新機將會具備1億800萬畫素相機，意味即將在3月24日揭曉新機將是先前預告的realme 8系列，其中將包含標準版realme 8，以及強化版設計的realme 8 Pro。

規格方面，預期realme 8將會搭載聯發科Helio G95處理器、6.4吋設計的AMOLED螢幕，以及對應30W快充設計的5000mAh電池設計，而預期僅在Pro機種搭載1億800萬畫素相機規格。

另外，從中國工信部公布文件顯示，realme將會在中國地區推出型號為RMX3116的新機，同時也將是realme第一款採雙側曲面螢幕設計機種，其中將搭載6.55吋、2400 x 1080解析度螢幕規格，支援螢幕下指紋辨識功能，並且配置4500mAh電池電量與65W快充。

至於新機名稱預期會是新款realme X9系列，但目前還無法確定具體公布時間。

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