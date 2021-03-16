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就是要Xperia！Sony手機的消費者偏好相機與螢幕設計

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早對外說明中，Sony Mobile台灣區總經理林志遠表示，去年在台灣市場的Android機種銷售表現裡，Sony Mobile旗下手機產品成長幅度高達33%，而在內部相關統計數據更顯示許多人購買Xperia系列機種，幾乎有70%比例是直接衝著鎖定專業旗艦定位的Xperia 1 II，其中更有不少購機原因是為了追求更好的相機拍攝體驗。

依照林志遠說明，去年台灣發生最大兩件事情就是新型冠狀病毒影響，以及5G網路服務正式開台，前者雖然在台灣影響情況不大，但也漸漸改變不少生活與工作模式，而後者即便初期使用人數不算顯著，但也意味日後不少網路服務將會因為連接速度改變，開始會有不同使用體驗。

而在Sony去年訂出全新「3R」挑戰目標，希望打造後疫情時代裡的全新互動模式，並且透過Sony旗下技術打造更多滿足後疫情時代的影像、聲音、拍照，以及連網使用需求，林志遠也預期Sony Mobile在台灣也會更專注5G網路應用體驗，並且藉由Xperia接下來即將發表新機讓消費者滿足影像、拍攝、聲音與連網服務使用感受。

針對目前在台灣市場的Android機種銷售競爭，林志遠則認為目前Sony Mobile在台灣市場的競爭優勢，還是以新台幣2萬元以上價位機種為主，同時也因應總部目前縮減手機產品數量策略，未來將會更專注在高階旗艦手機產品佈局，並且滿足技術愛好者與專業領域使用者需求。

在近期消息中，其實也透露Sony Mobile即將在4月揭曉新款年度旗艦手機，預期將以Xperia 1 III為稱，同時也會進一步強化與Qualcommm、蔡司等合作夥伴關係，藉此讓手機能在影像、聲音、拍照及連網功能發揮更好的使用體驗。

同時，依照Sony Mobile內部統計數據顯示，在去年推出的兩款旗艦手機Xperia 1 II與Xperia 5 II購機原因中，有70%比例表示就是想要Xperia 1 II，同時Xperia 5 II也有38%比例表示就是想要這款手機，同時在購機原因中也分別有52%比例與42%比例是為了手機搭載功能。

至於在這些功能中，購買Xperia 1 II的消費者有23%比例是為了20fps自動對焦與自動曝光拍照功能，而在購買Xperia 5 II的消費者裡，則有高達50%比例是為了支援120Hz更新率的螢幕設計。而在相機功能中，則有不少比重分別是為了眼部自動追蹤對焦，以及蔡司合作調教鏡頭設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 Xperia Sony

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