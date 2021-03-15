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消息指稱OPPO 計畫今年第二季推出旗下螢幕可凹折手機

聯合新聞網 / 楊又肇

消息指稱，OPPO最快會在今年第二季推出螢幕可凹折手機產品，但先前以OPPO X 2021名稱打造的卷軸式手機則尚未有進入市場銷售計畫。

雖然去年展示的OPPO X 2021已經有相當高的完成度，同時也有不少媒體、網紅實際體驗，但OPPO目前並未打算讓此款概念手機進入市場銷售，或許與實際生產良率不高有關。

而前年已經對外展示採螢幕向外的可凹折手機，顯然也不會是OPPO預計採用設計，畢竟讓螢幕維持在外，相對容易產生刮痕，甚至更容易因為外力造成損傷。

華為在推出第一款Mate X之後，稍早宣布推出的Mate X2便改用三星Galaxy Z Fold般設計，讓主要使用螢幕維持向內凹折，並且透過外部螢幕操作手機功能，或是將手機攤開使用面積更大的內部螢幕。因此，OPPO預計推出的螢幕可凹折手機，預期也會採用類似設計，只是會採用左右翻開，或是上下翻掀使用模式，目前都還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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