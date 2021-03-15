聽新聞
test
0:00 / 0:00
消息指稱OPPO 計畫今年第二季推出旗下螢幕可凹折手機
消息指稱，OPPO最快會在今年第二季推出螢幕可凹折手機產品，但先前以OPPO X 2021名稱打造的卷軸式手機則尚未有進入市場銷售計畫。
雖然去年展示的OPPO X 2021已經有相當高的完成度，同時也有不少媒體、網紅實際體驗，但OPPO目前並未打算讓此款概念手機進入市場銷售，或許與實際生產良率不高有關。
而前年已經對外展示採螢幕向外的可凹折手機，顯然也不會是OPPO預計採用設計，畢竟讓螢幕維持在外，相對容易產生刮痕，甚至更容易因為外力造成損傷。
華為在推出第一款Mate X之後，稍早宣布推出的Mate X2便改用三星Galaxy Z Fold般設計，讓主要使用螢幕維持向內凹折，並且透過外部螢幕操作手機功能，或是將手機攤開使用面積更大的內部螢幕。因此，OPPO預計推出的螢幕可凹折手機，預期也會採用類似設計，只是會採用左右翻開，或是上下翻掀使用模式，目前都還無法確認。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言