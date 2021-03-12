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先前Reno 5系列機種 OPPO重新包裝成Find X3 Neo及Find X3 Lite

聯合新聞網 / 楊又肇
▲實際上就是Reno 5 Pro+的Find X3 Neo (左)，以及原本為Reno 5的Find X3 Lite (右)
▲實際上就是Reno 5 Pro+的Find X3 Neo (左)，以及原本為Reno 5的Find X3 Lite (右)

原本以為OPPO此次公布的Find X3系列，僅包含Find X3標準版與Find X3 Pro，但實際上在特定市場如澳洲、瑞士、西班牙等地區，其實還額外推出先前同樣也有曝光的Find X3 Neo，以及Find X3 Lite，但整體設計就明顯不同，反而更像是Reno系列機種。

整體設計來看，其實Find X3 Neo與目前已經在中國市場銷售的Reno 5 Pro+一樣，而Find X3 Lite則是先前同樣已經推出的Reno 5，因此可視為是同款產品的海外銷售版本，同時僅在特定市場推出。

其中，Find X3 Neo採用6.55吋螢幕，解析度僅達Full HD+，最高對應90Hz畫面更新率與120Hz觸控反應率，處理器則採用去年多數旗艦機種採用的Qualcomm Snapdragon 865，並且配置12GB記憶體與256GB儲存容量，電池容量則是4500mAh (一樣是透過2顆2250mAh電池串聯)，支援65W有線快充。

相機部分，前方螢幕採用左上角開孔設計的3200萬畫素視訊鏡頭，背後主相機鏡頭模組則在f/1.8光圈設計廣角鏡頭搭載1/1.56吋、對應1.0μm單一畫素感光面積與5000萬畫素的Sony IMX766 CMOS感光元件，分別對應四合一畫素合併與全畫素全向對焦，支援DOL-HDR (數位重疊高動態範圍技術)，藉此在靜態拍攝、動態錄影帶來更高動態範圍表現，同時也加入光學防震設計。

其他鏡頭部分，則包含支援5倍混合光學變焦的1300萬畫素長焦鏡頭、1600萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，另外也搭載色溫感應元件，藉此判斷正確色彩及白平衡設定。

至於在Reno 5部分，分別採用6.43吋、解析度為Full HD+、對應90Hz畫面更新率的AMOLED顯示面板，處理器則採用Snapdragon 765G，電池容量則為4300mAh，一樣支援65W有線快充。

相機方面則分別採用3200萬畫素視訊鏡頭，並且配置6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭，以及200萬畫素黑白鏡頭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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