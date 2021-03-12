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Qualcomm傳打造簡化版S888處理器 僅對應4G連網

聯合新聞網 / 楊又肇

Qualcomm日前表示已經可以恢復向華為提供對應4G LTE規格的處理器產品，並未包含5G連網規格項目，近期則開始有傳聞指稱Qualcomm計畫推出型號為SM8325的簡化版Snapdragon 888處理器，亦即拿掉5G連網功能，僅對應4G LTE連網規格，藉此讓華為能繼續使用Qualcomm處理器產品打造旗艦規格手機。

此項傳聞並未獲得Qualcomm證實，但如果從目前華為面臨旗下Kirin 9000系列處理器庫存有限，若要同時滿足去年推出的Mate 40系列、新款Mate X系列螢幕可凹折手機，以及接下來即將對外公布的P50系列手機，顯然會有明顯處理器庫存壓力。

因此在日前接受訪談時，華為表示目前最大挑戰是維持中國境內市場需求，甚至不久前在中國境內市場佔比已經被OPPO超越，現階段在海外市場發展佈局更呈現停緩情況，在台灣市場更是僅以庫存銷售為主，並未再引進任何手機產品。

若Qualcomm確實準備向華為提供不具5G連網規格的簡化版Snapdragon 888處理器，意味華為將有能力以此推出更多對應4G連網功能的高階旗艦手機，例如採用近期推出支援4G LTE連網的簡化版P40手機，不僅能滿足多數尚未轉換使用5G連網服務的用戶需求，同時也能藉由更親民價格增加手機銷售數量。

而在對應5G連網功能的高階旗艦手機產品部分，依然可以藉由手上仍有庫存的Kirin 9000系列處理器打造，配合Qualcomm處理器穩固4G連網市場需求，或許將成為華為現階段過渡作法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Qualcomm 處理器 4G

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