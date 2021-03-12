OPPO「10年理想之作」Find X3系列規格相似？差別在這些地方

先前標榜為「10年理想之作」，並且以源自「來自太空的浪漫」打造「不可能的」曲面設計，OPPO終於在今日 (3/11)揭曉Find X3系列旗艦手機，分別推出Find X3標準版，以及Find X3 Pro，名稱上與先前曝光消息明顯不同，而且僅有兩款手機，並非推出三款設計。

外觀部分，Find X3標準版與Find X3 Pro相同，分別推出採光啞同體玻璃設計的凝白、霧藍，以及亮面玻璃設計的鏡黑三款配色，同時均配置6.7吋、顯示比達92.7%、QHD+解析度設計的AMOLED螢幕，並且支援120Hz畫面更新率、最高240Hz觸控反應率，以及峰值可達1300 nits亮度表現，另外也支援螢幕下指紋解鎖功能與機身IP68防水設計。

依照OPPO說明，此次螢幕採10.7億色顯示設計，並且採用JNCD3 ≈ 0.4的色彩準確度、對應sRGB廣色域與100% P3色彩覆蓋率，分別獲得HDR10+與DisplayMate A+認證，同時也讓相機拍攝結果能以相同色彩準度呈現。

主要差異在處理器等規格

硬體方面，Find X3確認搭載Qualcomm Snapdragno 870處理器，對應8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，並未對應micro SD記憶卡擴充功能，電池容量則是以兩顆2250mAh容量電池串聯成4500mAh電量規格，支援SuperVOOC 2.0、SuperVOOC、VOOC 3.0、USB PD (9V/2A)、QC (9V/2A)快充技術，最高對應65W快充效果，無線充電則對應AirVOOC、相容Qi無線充電規格，最高能以15W功率充電。

而Find X3 Pro則是在處理器規格採用Snapdragon 888，同時最高搭載16GB記憶體，儲存容量則為256GB或512GB，一樣不支援透過micro SD記憶卡擴充儲存容量，電池與充電功能則與Find X3相同。

相機部分，Find X3與Find X3 Pro均搭載對應f/2.4光圈、拍攝視角達81°的3200萬畫素視訊鏡頭，搭配採用Sony IMX766感光元件、對應f/1.8光圈與OIS光學防震設計的5000萬畫素廣角鏡頭，搭配同樣採用Sony IMX766感光元件、5000萬畫素規格，但光圈調整為f/2.2且不具光學防震設計的110.3°超廣角鏡頭。

長焦鏡頭則採用1300萬畫素、f/2.4光圈、支援5倍混合光學變焦，以及最高對應20倍数數位變焦設計，另外則搭配一組最高對應60倍放大 (原生放大倍率為30倍)、f/3.0光圈設計的300萬畫素微距鏡頭。

另外，OPPO也特別說明此次在主相機模組四周採用的曲面設計，將其想像為一座微微凸起的環形山脈，並且觸發對宇宙的眷戀與遐思，同時更將四組鏡頭排列想像為掌中星體，只是這樣的設計理念是否能讓一般人理解，似乎就因人而異。

其他部分，則包含支援5G雙SIM卡使用模式，並且搭載基於Android 11的ColorOS 11.2操作介面，另外一個特色就是請來電影配樂大師Hans Zimmer創作手機內建鈴聲與提示音效。而在原廠盒裝方面，Find X3系列依然會附上耳機、充電器、連接線，以及原廠隨附的保護殼配件。

售價比前一代Find X2系列便宜

建議售價部分，Find X3將從人民幣4499元起跳價格銷售，最高為人民幣4999元，而Find X3 Pro則預計從人民幣5499元起跳，最高規格售價則是人民幣6999元，預計會在3月19日上午10點開放銷售。

相比去年推出的Find X2系列，此次推出的Find X3系列反而採用更低售價提供，最低約比去年售價減少人民幣1000元。另外，OPPO此次也宣布推出Enco X藍調版耳機，將以人民幣999元價格銷售，搭配此次推出的Find X3系列購買則可折抵人民幣100元。

此次公布的Find X3系列手機，接下來也會在台灣市場推出，但暫時尚未公布具體售價與上市時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》