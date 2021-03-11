Galaxy A系列新機？三星準備在3/17舉辦線上發表活動

儘管iPhone 12仍在熱賣，但有不少iPhone 13甚至14的傳聞已紛紛出籠。最被為人所關注的，除了爭議不斷的瀏海，還有在疫情之下顯得格外重要的Touch ID是否回歸。近日推特知名爆料專頁秀出相關渲染圖，不僅有iPhone13，就連14的概念圖也一同現身。

2021-03-10 13:03