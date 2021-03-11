Galaxy A系列新機？三星準備在3/17舉辦線上發表活動
三星稍早預告將在美國東岸時間3月17日上午10點透過YouTube直播名為Galaxy Awesome Unpacked的發表活動，預期公布新款Galaxy系列產品。
從近期才宣布推出年度旗艦手機Galaxy S21系列，預期三星此次即將公布新機有可能會以Galaxy A系列手機為主，但不確定是否會同步更新其他產品。
依照近期消息，三星也傳出將在3月中旬於印度地區舉辦發表活動，而預計公布內容將是Galaxy A52與Galaxy A72兩款手機產品，前者將搭載6.5吋AMOLED螢幕、Qualcomm Snapdragon 720G處理器、4500mAh電池容量，以及包含6400萬畫素在內4鏡頭相機設計，而後者則預期搭載6.7吋螢幕設計，可能配置Snapdragon 720G處理器，或加入5G連網功能的Snapdragon 750G處理器，同樣搭載4鏡頭相機模組。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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