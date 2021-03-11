換上Snapdragon 870處理器與新色 小米10S就是小米10至尊「換芯版」

日前預告的小米10S，果然就是小米10至尊版 (小米10 Ultra)換上Qualcomm Snapdragon 870處理器，並且加入與小米11相同的黑色、白色與藍色外觀選項。

規格部分，小米10S採用支援Full HD+解析度、90Hz畫面更新率與180Hz觸控反應率的6.67吋螢幕，一樣採用左上角開孔鏡頭設計，並且配置2000萬畫素視訊鏡頭，電池容量則採用4780mAh，對應33W有線快充，以及30W無線快充，另外更對應10W反向無線充電。

除了搭載Snapdragon 870處理器，小米10S也配置LPDDR5記憶體與UFS 3.0儲存元件設計，並且採用VC液冷散熱系統，確保運算效能可完整穩定發揮。而機身同樣搭載由Harman Kardon技術調校的上下立體聲喇叭，標榜採用0.7mm尺寸設計，藉此對應更明亮聲音輸出表現，另外也配置X軸線性馬達與全功能NFC，並且支援螢幕下解鎖功能。

至於鏡頭部分，一樣搭載1億800萬畫素、f/1.69光圈廣角鏡頭，以及1300萬畫素超廣角鏡頭，以及各為200萬畫素的微距鏡頭與景深鏡頭。

小米10S預計從即日起開放中國市場預購，建議售價將從人民幣3299元起跳，而小米台灣方面則確定不會引進此款手機產品。

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