ROG Phone 5系列動手玩！首見「2+1」款 18GB限量版售價曝光

在nubia日前搶先揭曉新款電競遊戲手機紅魔手機6系列之後，華碩也確認在新款電競遊戲手機ROG Phone 5，額外推出強化版設計的ROG Phone 5 Pro，甚至更以ROG Phone 5 Pro為基礎推出限量銷售的Ultimate版本，而此次也首度在ROG Phone 5加入白色款設計，藉此呈現不同風格。

▲ROG Phone 5系列

刻意避開數字「4」命名

針對此次跳過數字「4」，直接選擇以數字「5」作為新款手機名稱，華碩產品營運部門業務暨行銷處長張舜翔表示，確實有部分因素是考量數字「4」的諧音會令人介意，而在此次將數字放在手機背蓋時，設計團隊認為數字「05」的視覺感覺相對較適合，因此最終決定以ROG Phone 5作為新機正式名稱。

此次推出新機在外型設計加入不少心思，主要希望將更多電競、動漫元素融合在手機內，因此在手機盒裝便延續先前在ROG品牌產品開始採用的動漫元素，同時也將過去在ROG Zephyrus G14遊戲筆電搭載的Dotted Matrix設計融合在ROG Phone 5。

▲首度加入白色款式，同時背蓋設計也採用全新設計

不過，可惜的是應用在ROG Phone 5的Dotted Matrix設計，單純只是在外觀作不同呈現效果，並未像ROG Zephyrus G14遊戲筆電搭載的Dotted Matrix設計，可以額外配合軟體設定客製化顯示圖像內容，僅能在ROG標誌設定點亮方式，以及呈現色彩效果。

▲比照ROG Zephyrus G14遊戲筆電搭載的Dotted Matrix設計，但並未提供可客製化顯示圖像內容功能

而在強化版設計的ROG Phone 5 Pro除了在機身背面加入第二組超音波觸控按鍵，藉此對應更多遊戲操作功能之外，更在機身背面搭載可客製化顯示內容的POLED螢幕「ROG Visino」，玩家可以透過軟體設定不同彩色畫面，藉此詮釋個人風格。至於採用黑白、太空科技感設計的ROG Phone 5 Pro Ultimate版本，更是加入18GB記憶體容量設計，同時推出針對ROG品牌粉絲打造周邊配件，藉此增加收藏吸引力。

▲Pro版本及Ultimate版本均在背蓋下緣額外增加第二組超音波觸控按鍵，另外背蓋也換成可客製化顯示內容的POLED螢幕，只是Ultimate版本搭配機身配色設計改為黑白螢幕，在Pro版本則是採用彩色螢幕

▲SIM卡卡槽採用跳色設計

▲ROG Phone 5

▲ROG Phone 5

第一次區分多款設計、加入白色款式

而如同市場開始針對電競遊戲手機劃分不同使用等級，華碩此次也改變過往僅推出一款ROG Phone的情況，分別推出標準款與功能提升的Pro版本，甚至針對ROG粉絲以Pro版本為基礎，額外推出限量銷售的Ultimate版本。

另外，在標準款ROG Phone 5更額外推出白色款式，藉此吸引不同顏色偏好玩家選購，同時也能降低ROG Phone 5在一般情況使用時的突兀感。

▲白色款ROG Phone 5 (右)，以及採太空視覺設計的ROG Phone 5 Ultimate

至於在ROG Phone 5 Pro部分則僅提供黑色款式，基本硬體設計與ROG Phone 5相同，但在機身背蓋從Dotted Matrix設計換成可客製化顯示內容的POLED螢幕「ROG Visino」，最大容量則採用512GB設計，並且在機身背蓋額外增加第二組超音波觸控按鍵，讓玩家最高能更多操作按鍵組合遊玩遊戲。

以ROG Phone 5 Pro為基礎打造的Ultimate版本，除了在外觀配色採黑白、藍色線條的太空視覺設計，硬體規格則與ROG Phone 5 Pro相同，但記憶體容量則增加至18GB，同時背面可客製化顯示內容的POLED螢幕「ROG Visino」也換成黑白規格，而非延續彩色顯示設計，依照華碩說法是為了讓整體視覺更為統一。

▲ROG Phone 5 Ultimate

▲可透過軟體設定顯示內容，以及顯示特效

▲可指定手機在不同情況下顯示播放內容

重新打造電池、內部配置架構

相較過往ROG Phone系列手機均採用單顆大容量電池設計，此次推出的ROG Phone 5系列則是採用兩顆容量為3000mAh的電池，構成總計6000mAh電量，同樣可對應更久的電力使用時間，同時也能藉由兩顆3000mAh電池架構設計，搭配65W快充設計加速整體充電時間，可在半小時內充入4400mAh電量。

依照張舜翔說法，表示會作這樣的調整其實是呼應遊戲玩家需求，但另一方面預期也是因應市場競爭產品多半採用類似設計，並且加入快充設計，因此ROG Phone 5系列也跟進加入兩顆電池架構，並且支援快充，甚至也跟進提供可直接對手機供電，而不先對電池充電的Bypass Charging設計，即使在插電長時間遊玩遊戲時也不會讓手機明顯發燙，讓整體使用安全提高。

同時，張舜翔也表示此次雖然加入65W快充，但並不像其他業者採用自有特規設計，而是以符合USB-PD 3.0規範形式打造，因此只要配合符合相同USB-PD規範的充電器就能發揮快充效果，無須額外購買專用充電器配件。

▲原廠盒裝會附上65W快充充電器

而配合兩顆電池架構設計，更可讓處理器配置在手機中央位置，藉此讓熱源集中，並且能透過加大面積設計的散熱片快速導熱，讓手機內部能維持均溫狀態，而非僅聚集在處理器端，藉此讓手機運算效能可更穩定發揮。

至於考量電競遊戲手機使用定位，因此ROG Phone 5系列此次依然未支援無線充電，以及目前手機常見的防水防塵設計。

依然鎖定高頂規遊戲體驗

此次設計中，ROG Phone 5系列依然強調在效能、顯示、聲音、電池、遊戲體驗方面提升，因此在硬體規格採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，同時記憶體採用16GB規格設計，儲存容量在標準版提供256GB起跳容量，Pro版本與Ultimate版本則提供512GB容量 (後者更配置18GB記憶體)，電池容量則均為6000mAh (以兩組3000mAh容量構成)，並且支援65W快充。

▲ROG Phone 5

螢幕則均搭載6.8吋、2448 x 1080解析度，並且分別對應144Hz畫面更新率、最高可達300Hz觸控反應率，以及1毫秒觸控反應率與24.3毫秒延遲表現設計，本身則採用支援Always on Display功能、HDR，並且與Pixelworks合作顯示技術的三星E4材質AMOLED面板打造，表面則以康寧Gorilla Glass Vitus保護，但背面僅採用Gorilla Glass 3強化玻璃設計。

而在聲音部分，華碩這次更進一步針對ROG Phone 5系列強化聽覺感受，不僅因應玩家需求將3.5mm耳機孔重新加回，更加入ESS ES9280 AC數位放大器，讓透過3.5mm耳機孔可對應更高音質輸出，同時也能讓整體音量提升，此外更與Dirac音效技術合作，讓ROG Phone 5系列聲音表現更好，並且讓玩家以橫向持握手機時，能透過前置擴音喇叭實現「聽聲辨位」的遊玩體驗。

▲ROG Phone 5

此外，藉由內建四組麥克風與收音效果調整，讓玩家在不同環境遊玩都能進行清晰收音，進而能與線上隊友正確溝通戰術，或是在直播過程收錄清晰聲音內容。

至於在此次效能與操作體驗表現部分，除了在處理器規格與效能升級之外，基本操作體驗並未有太大改變，一樣可藉由軟體設定切換改變使用模式，但此次額外增加安裝新款AeroActive Cooler 5外接散熱配件時，可進一步發揮更高遊戲效能表現的X Mode+使用模式，同時也針對長時間使用需求加入Ultra Durable Mode選項，其他也能藉由平衡模式對應電力、效能適中的使用體驗，或是透過客製化調整及導入第三方設定參數，藉此對應不同遊戲遊玩需求。

在既有超音波觸控按鍵設計部分，標準版ROG Phone 5一樣可透過手機橫向持握時，透過頂部兩側邊框對應虛擬按鍵操作，甚至能透過分區設定對應額外兩組按鍵操作需求。而在Pro版本與Ultimate版本部分，更在背蓋下緣處增加兩組超音波觸控按鍵，讓玩家在遊玩遊戲時可以對應更多操作組合。

相機方面則沒有太大變化，主要延續前一款手機設計，分別搭載6400萬畫素、Sony IMX686感光元件設計的廣角鏡頭，搭配1300萬畫素超廣角鏡頭，以及微距鏡頭，視訊鏡頭則維持2400萬畫素規格。

▲ROG Phone 5配置主相機鏡頭

▲ROG Phone 5 Ultimate配置主相機鏡頭，與ROG Phone 5相同

連接方式改變，舊款配件不再沿用

由於此次ROG Phone 5系列側面採用連接埠改變，將原本具備輔助接頭的USB-C規格，調整為USB-C搭配金屬接點設計，使得ROG Phone 5系列無法沿用過去推出的TwinView Dock，以及Desktop Dock配件，但不透過側面連接埠安裝使用的配件如Kunai控制手把，或是耳機等配件都能直接沿用。

▲ROG Phone 5側面採用全新金屬接點設計，因此無法與部分既有周邊配件相容

而此次配合ROG Phone 5系列打造的新款AeroActive Cooler 5外接散熱配件，由於採用不同連接介面設計，因此僅新機能使用，無法用於舊款ROG Phone系列。同時在延續AeroActive Cooler 3的設計，分別加入多彩背光燈與金屬立架設計，更額外搭載兩組實體操作按鍵，若搭配ROG Phone 5 Pro使用的話，最多可對應18種操作組合。

另外，華碩也透露將會配合全新連接埠設計打造配件，但目前除了AeroActive Cooler 5是以新連接埠規格打造，暫時尚未透露未來將會打造哪一類型配件。

▲新款AeroActive Cooler 5外接散熱配件，左右兩側增加實體按鍵，讓ROG Phone 5可以額外增加更多操作選項

▲可透過中指進行操作

不過，目前華碩並未針對ROG Phone 5系列打造專屬TwinView Dock及Desktop Dock配件，但針對去年推出的第三代Kunai控制手把，則是加入防刮橡膠層緩衝設計，並且強化藍牙連接功能，另外也針對搭配市售藍牙控制手把使用需求，額外推出名為ROG Clip的夾具配件。

▲第三代Kunai控制手把

▲可配合專用手機殼安裝在手機兩側使用

▲搭配連接螢幕，即可透過藍牙連接方式使用控制手把，並且以更大顯示畫面遊玩遊戲

▲ROG Cetra II耳機配件

▲對應ROG Phone 5的保護殼配件

上市售價

建議售價方面，ROG Phone 5標準版將依照記憶體、儲存容量規格差異有不同價位設定，其中8GB記憶體+128GB儲存容量版本售價為799歐元，12GB記憶體+256GB儲存容量版本售價為899歐元，而16GB記憶體+512GB儲存容量版本售價則為999歐元。

另外，ROG Phone 5 Pro僅提供16GB記憶體+512GB儲存容量版本，建議售價為1199歐元，至於針對粉絲銷售的ROG Phone 5 Ultimate版本則提供18GB記憶體+512GB儲存容量設計，建議售價為1299歐元。

台灣售價部分，ROG Phone 5標準版將以新台幣29990元價格上市，而ROG Phone 5 Pro則會以新台幣34990元銷售，至於針對粉絲限量推出的ROG Phone 5 Ultimate版本則會以新台幣36990元價格推出。

同時，ROG Phone 5將於3月11日中午12點起在全台華碩專賣店、專櫃店開賣，並且於ASUS Store與各大電商平台 (PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮購物、東森購物)預購，預計在3月22日起開放五大電信預購。

▲ROG Phone 5

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》