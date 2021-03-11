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延長電池壽命減少耗電！如何在iPhone捷徑設定「低耗電模式」自動化

聯合新聞網 / 免費資源網路社群
盡量減少電池電量過低或過充的極端狀態，有助於讓電池使用壽命和續航力最大化。 歐新社
盡量減少電池電量過低或過充的極端狀態，有助於讓電池使用壽命和續航力最大化。 歐新社

蘋果公司在 iOS 11.3 和以上版本加入「電池健康度」功能，使用者可以查目前手機電池最大容量，因為鋰離子電池屬於消耗品，會隨著使用時間而逐漸老化、減少可用壽命，最明顯的就是發現電力好像沒有一開始新機這麼充沛，很常需要充電等等。對於如何讓電池使用壽命和續航力最大化，蘋果公司也有提供詳細說明，簡單來說，盡量減少電池電量過低或過充的極端狀態，將「最佳化電池充電」功能打開可學習每日充電模式。

iPhone 使用者都知道當 iPhone 電力過低（少於 20%）時會自動進入「低耗電模式」，也就是電池圖案會顯示為黃色，低耗電模式會降低電子郵件擷取、背景 App 重新整理、自動下載、部分視覺效果和 iCloud 照片、5G 等效能以減少電力消耗，在充電達 80% 以上會關閉此模式，當然使用者也能手動將「低耗電模式」打開，特別是你希望爭取更多手機的使用時間（像是在開車導航或搭乘大眾運輸工具時很有幫助）。

現階段 iPhone 還無法讓使用者自訂進入「低耗電模式」電量，但可以透過「捷徑」功能來實現這個想法，如果你想在電量少於 40%、50% 或特定數字時自動進入低耗電模式，只要設定捷徑就能自動進行，對於經常會因為手機電力而感到焦慮的朋友來說很有幫助，當然對延長電池壽命、減少耗電也有影響。

使用教學

STEP 1

如果你的 iPhone 裡沒有「捷徑」APP，可以先從 App Store 搜尋、下載，這是 Apple 公司提供的應用程式，下載後就能建立一些自動化功能。

STEP 2

首先點選下方「自動化」選項，可以讓裝置對特定條件的更動進行回應，點選右上角來新增自動化操作，在這邊選擇「製作個人自動化操作」選項，因為只有在這台裝置使用。

STEP 3

接著往下捲動到下方點選「電池電量」控制功能，拖曳要設定的電量，例如我想在手機電量低於 40% 時執行特定操作，就在這裡先調整為 40% 然後選擇「低於 40%」。

STEP 4

在下一步點選「加入動作」也就是自動化操作要執行的動作，在搜尋框輸入「設定低耗電模式」找到這個動作，點選加入此選項來執行低耗電模式。

STEP 5

將操作設定為「開 / 關」後就能在電池電量低於某個數值時「開啟低耗電模式」，在最後一個畫面將「執行前先詢問」關閉。

當選擇「執行前不詢問」後此自動化操作在被觸發時，不會事先詢問即會使用你的身分執行動作，點選「不詢問」就能把詢問功能關閉，因為我們想讓手機在電池電量較低時自動開啟低耗電模式，執行時不用再跳出詢問框。

STEP 6

設定完成後這個自動進入低耗電模式的觸發功能就會加入捷徑，如果未來不想使用也可以往左滑動點選「刪除」將它從手機移除。

值得一試的三個理由：

1.透過 iPhone 捷徑當電量低於特定數值時自動開啟低耗電模式

2.相較於內建的 20% 才會開啟低耗電模式來說這個工具設定更為彈性

3.提前進入低耗電模式避免電量過低而影響電池健康度

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

iPhone

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