PChome 24h買來的iPhone 12竟像山寨機 序號去年就被註冊過！是被掉包了嗎？

近日（3/5）有位網友Nolan0730在「Mobile01」上發文「太扯！Pchome24h 買到iphone12 山寨假貨手機」，揭露了他在「PChome24h購物」購買一支iPhone 12手機，但是在3/5日拿到手時就覺得包裝質感很奇怪，手機螢幕上沒有貼膠膜，而手機下方是空盒，並沒有附該有的充電線以及退卡針。

當下他表示直覺認為是手機被調包了，再不然就是整新機被拿來當新機賣。問題是在官網上他買的明明就是新機。

接下來他再仔細檢查手機，發現很多細節也很奇怪，包括開機鍵很鬆，而相機鏡頭看起來也像是假的。

網友聯繫客服要申請退貨，但是因為拿到的手機太過於不OK，他也擔心客服會覺得他是故意寄回假手機想要詐騙。於是跟客服說明這件事。而客服聽到後也覺得不可思議，建議他查詢背後的MEID號碼。

他查詢了這組號碼，的確是可以在蘋果的官網上查到，但是官網上顯示這支手機已經在去年11月6日就被人註冊過。

甚至還有人在twitter上分享過：

根據網友表示，後續的處理方面，他於3/6已經收到PChome客服主管的來電，表示也一樣感到驚訝，並且確保整件事會儘速釐清。目前PChome方面也正在調查整個流程以及經過，想瞭解是什麼方面出了問題。

畢竟發生這種事情是在國內的知名購物網站，而並非是在二手購物平台。而雖然在國外的確聽過一些，上購物網站購物，結果到貨時卻發現貨品被調包，買手機變成磚頭之類的事情。不過，在國內的購物平台發生這種事情還是很罕見。是新的詐騙手法，或是純粹是通路上的疏忽？這種手法只用在PChome？或是其它購物平台也曾發生過只是消費者沒察覺？這些都讓人格外在意，希望能盡快將整件事情調查清楚，

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》