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瀏海消失、Touch ID回歸？iPhone 13、14渲染圖曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
推特上渲染圖顯示iPhone 13瀏海有機會「縮小」。 圖擷自@theapplehub
推特上渲染圖顯示iPhone 13瀏海有機會「縮小」。 圖擷自@theapplehub

儘管iPhone 12仍在熱賣，但有不少iPhone 13甚至14的傳聞已紛紛出籠。最被為人所關注的，除了爭議不斷的瀏海，還有在疫情之下顯得格外重要的Touch ID是否回歸。近日推特知名爆料專頁秀出相關渲染圖，不僅有iPhone 13，就連14的概念圖也一同現身。

根據@theapplehub曝光的圖片，有傳聞今年將會推出的iPhone 12s，會有相較現行iPhone系列更輕薄的瀏海，但依然存在不會消失。而傳言將在2022年推出的iPhone 13，會從瀏海改為螢幕上僅有1個孔洞大小。該專頁詢問網友是否希望蘋果明年推出此款設計，或是直到瀏海完全消失再說？不少人回應都想等到蘋果完全擺脫瀏海的那一天，似乎暗示對孔洞設計仍不太滿意。

@theapplehub也再釋出一張iPhone 14的渲染圖，此版本正是採用完全無瀏海的設計，將所有的元素都隱藏在螢幕下，讓人耳目一新。

先前便有蘋果獲准使用螢幕下指紋辨識專利的消息，專利顯示將能夠在螢幕下使用Touch ID指紋辨識功能，還可把光電感測元件隱藏在螢幕下方，看來「無瀏海」的一天或許不遠了。

iPhone Touch ID 指紋辨識

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