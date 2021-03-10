沉湖底6個月後被尋獲 iPhone 11正常開機送還主人
加拿大一對熱愛潛水的夫妻克萊頓（Clayton Helkenberg）和希勒（Heather）日前在哈里森湖（Harrison Lake）湖底發現一台iPhone 11，想不到當清理完機身上的髒汙後，這台手機竟能正常開機，他們透過手機裡的資料聯繫上這台手機的主人，最終成功物歸原主。
根據外媒phonearena報導，潛水好手克萊頓和他的妻子希勒在哈里森湖找到一部iPhone 11，令人驚奇的是清理完機身上的泥沙後，這台手機居然還能正常開機，這都讓他們感到相當驚奇。
克萊頓表示，他們拿出手機SIM卡並放入另一台手機以獲得iPhone主人歌德希（Fatemeh Ghodsi）的電話號碼，他們打電話告訴她找回手機的好消息，但同時也注意到手機的麥克風損壞了，且喇叭聲音有點奇怪。
一開始歌德希還以為是被惡作劇了，她取回沉在水底6個月的手機後驚訝地說，她在去年9月初搭乘碰碰船時不小心將手機掉進湖裡，但水上樂園員工告訴她「不可能找回來了」，絕望的她只好再買了一支新手機，但她遺失了所有舊手機裡的照片資料，如今手機又回到身邊令她相當驚訝。
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