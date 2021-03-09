取消數字與小數點組合 HMD Global未來將調整Nokia新機命名原則

相較過往採數字區隔產品定位，並且配合小數點後方數字標示版本的命名方式，HMD Global接下來有可能採用全新命名方式，藉此讓消費者更容易識別產品新舊，以及產品定位。

在先前說法中，HMD Global行銷長Pekka Rantala便曾透露將構思更好的產品命名方式，藉此讓過往手機產名稱容易令人混淆情況。

而全新命名方式，將可能恢復過往在2009年至2011年仍為Nokia時期的產品命名原則，其中包含高階N系列，以及定位入門機種的C系列機種，另外也會推出鎖定進階市場需求的E系列，以及滿足音樂等特定使用需求的X系列。

至於新版命名方式，有可能會採用Nokia G10、Nokia H10的主要名稱，並且在後綴加上標示年份版本數字，讓使用者更容易區分產品推行時間。不過，是否會針對中國市場、國際市場採用不同命名方式，目前暫時還無法確認。

若沒意外的話，HMD Global預期會在近期內揭曉名為Nokia G10的新機

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》