快訊

蓄水率創半世紀來新低 德基水庫庫底裸露「前所未見」

週刊爆同居黨發言人顏若芳 王定宇：只是分租房間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

取消數字與小數點組合 HMD Global未來將調整Nokia新機命名原則

聯合新聞網 / 楊又肇
HMD Global行銷長Pekka Rantala
HMD Global行銷長Pekka Rantala

相較過往採數字區隔產品定位，並且配合小數點後方數字標示版本的命名方式，HMD Global接下來有可能採用全新命名方式，藉此讓消費者更容易識別產品新舊，以及產品定位。

先前說法中，HMD Global行銷長Pekka Rantala便曾透露將構思更好的產品命名方式，藉此讓過往手機產名稱容易令人混淆情況。

而全新命名方式，將可能恢復過往在2009年至2011年仍為Nokia時期的產品命名原則，其中包含高階N系列，以及定位入門機種的C系列機種，另外也會推出鎖定進階市場需求的E系列，以及滿足音樂等特定使用需求的X系列。

至於新版命名方式，有可能會採用Nokia G10、Nokia H10的主要名稱，並且在後綴加上標示年份版本數字，讓使用者更容易區分產品推行時間。不過，是否會針對中國市場、國際市場採用不同命名方式，目前暫時還無法確認。

若沒意外的話，HMD Global預期會在近期內揭曉名為Nokia G10的新機

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

華為在全球行動設備市場市占縮水 美制裁影響浮現

加快新功能釋出速度 Google將使Chrome瀏覽器以每隔4周頻率更新

Pixel系列手機從3月8日起 可以透過內建相機量測心率與呼吸

Nokia過去著名PureView超取樣技術共同推動者 加入微軟Surface團隊

相關新聞

取消數字與小數點組合 HMD Global未來將調整Nokia新機命名原則

相較過往採數字區隔產品定位，並且配合小數點後方數字標示版本的命名方式，HMD Global接下來有可能採用全新命名方式，藉此讓消費者更容易識別產品新舊，以及產品定位。

一加確認與哈蘇建立3年合作關係 將強化手機鏡頭拍攝體驗

在稍早舉辦的影像技術溝通活動中，一加 (OnePlus)確認將與哈蘇 (Hasselblad)進行長達3年的技術合作，未來將會在手機影像技術投入人民幣10億元 (約1.5億美元)金額，藉此打造更好的手機拍攝體驗。

OPPO提前公布Find X3 Pro外觀設計 曲面設計源自「來自太空的浪漫」

在近期有不少消息提前曝光後，OPPO稍早也直接公布新款旗艦手機Find X3系列外觀，具體細節則依然要等到3月11日當天揭曉。

小米10S即將推出 與小米10至尊版外觀相似、可能搭載S870處理器

小米稍早於中國市場公布新款小米10S手機，預計在3月10日下午2點開放銷售，而從外觀設計則與小米10至尊版相似，同樣搭載1億800萬畫素相機，而手機配色則與小米11相同，分別提供藍色、白色與黑色三款配色。

SK海力士證實華碩ROG Phone 5 將搭載最高18GB記憶體規格

SK海力士 (SK hynix)證實，華碩即將在3月10日揭曉的新款電競遊戲手機ROG Phone 5，將會搭載旗下新款容量達18GB的LPDDR5記憶體。

Google Store 官方停售 Cardboard VR 虛擬實境眼鏡 手機 VR 計畫正式劃下句點

提到 VR 虛擬實境眼鏡，直覺可能會想到 Sony PlayStation VR、Facebook Oculus、HTC Vive …等頭戴式顯示器，但是你還記得在 2015 年 Google I/O 開發者大會上，曾經轟動一時的 Google Cardboard VR 紙板虛擬實境眼鏡嗎？ 如今 Googl 官方 Google Store 宣佈停售經濟實惠的 Cardboard VR 眼鏡，也意味著將淘汰行動裝置支援 VR 虛擬實境的功能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。