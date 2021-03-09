一加確認與哈蘇建立3年合作關係 將強化手機鏡頭拍攝體驗

在稍早舉辦的影像技術溝通活動中，一加 (OnePlus)確認將與哈蘇 (Hasselblad)進行長達3年的技術合作，未來將會在手機影像技術投入人民幣10億元 (約1.5億美元)金額，藉此打造更好的手機拍攝體驗。

在此次合作中，預期哈蘇將會把旗下相機技術應用在一加新款手機內，而在近期曝光消息中也透露OnePlus 9系列將會加入哈蘇相機鏡頭設計。

依照雙方透露消息，一加確定會在3月23日晚間10點揭曉新款OnePlus 9系列手機，其中將會在鏡頭設計加入哈蘇旗下自然色彩最佳化調整技術，並且將成為日後OnePlus系列手機色彩對應方案，另外也會在手機內預設搭載全新哈蘇專業模式，將會採用哈蘇影像處理軟體介面設計基礎，讓使用者更容易調整ISO、曝光、對焦模式與白平衡等設定，同時也會加入支援12位元色彩的RAW檔案格式。

除了手機上的合作，一加與哈蘇更計畫在全球成立四間研發實驗室，其中兩間將在美國與日本落腳，未來更計畫在140度超廣角拍攝，以及仿照人眼對焦結構設計的前置鏡頭，甚至曲面鏡頭設計投入研發資源，藉此創造更進階的拍攝技術。

另外，一加更預告即將揭曉的OnePlus 9系列將會率先搭載Sony IMX789感光元件，標榜成為OnePlus系列手機有史以來採用尺寸最大、最先進的感光元件設計。

而在此次雙方合作，更讓哈蘇更完整地踏入手機產業發展範圍，雖然過去也曾與Motorola合作Moto Mods模組化配件，但終究是以外掛相機形式讓手機連接使用與直接應用在手機產品內的設計模式還是有些不同。

同時在與一加合作情況下，哈蘇也有機會更深入手機市場發展，甚至進一步連接使用人數規模更加龐大的中國市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》