小米10S即將推出 與小米10至尊版外觀相似、可能搭載S870處理器

提到 VR 虛擬實境眼鏡，直覺可能會想到 Sony PlayStation VR、Facebook Oculus、HTC Vive …等頭戴式顯示器，但是你還記得在 2015 年 Google I/O 開發者大會上，曾經轟動一時的 Google Cardboard VR 紙板虛擬實境眼鏡嗎？ 如今 Googl 官方 Google Store 宣佈停售經濟實惠的 Cardboard VR 眼鏡，也意味著將淘汰行動裝置支援 VR 虛擬實境的功能。

2021-03-09 08:10