聽新聞
test
0:00 / 0:00
小米10S即將推出 與小米10至尊版外觀相似、可能搭載S870處理器
小米稍早於中國市場公布新款小米10S手機，預計在3月10日下午2點開放銷售，而從外觀設計則與小米10至尊版相似，同樣搭載1億800萬畫素相機，而手機配色則與小米11相同，分別提供藍色、白色與黑色三款配色。
而在小米10S推出後，預期小米將不再銷售小米10標準款，同時相關消息也透露小米10S將會採用Qualcomm日前揭曉的Snapdragon 870處理器，另外也預期會在螢幕、相機、聲音與充電規格強化。
不過，小米尚未公布小米10S具體硬體規格細節，同時也尚未公布此款新機售價，但預期會介於小米10標準版與至尊版之間價位，亦即介於人民幣3399元至人民幣5299元。
目前還不確定小米台灣是否計畫引進此款手機。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言