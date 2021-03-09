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OPPO提前公布Find X3 Pro外觀設計 曲面設計源自「來自太空的浪漫」

聯合新聞網 / 楊又肇

在近期有不少消息提前曝光後，OPPO稍早也直接公布新款旗艦手機Find X3系列外觀，具體細節則依然要等到3月11日當天揭曉。

而新機設計確實如近期曝光內容一樣，在主相機四周採用先前透露的「不可能的曲面」設計，並且強調靈感源自「來自太空的浪漫」。

至於相機部分則強調會在前後鏡頭均加入與Google合作、支援10位元色彩的全鏈路色彩管理系統，讓手機從拍攝、儲存到顯示過程都能對應相同色彩準確性，並且加入自行研發的變形校正、多幀降噪，以及超高解析度等設計，同時支援DOL HDR (Digital Overlap HDR)高動態範圍的感光元件，讓色準程度可控制在0.4 JNCD規格。

依照先前曝光資料顯示，Find 3系列將會區分Find X3 Pro、Find X3 Neo，以及Find X3 Lite，其中Find X3 Pro採用主相機規格與Find X3 Neo、Find X3 Lite明顯不同，後兩款手機的設計反而比較貼近Reno 5系列，同時三款手機均搭載位於左上角的開孔式視訊鏡頭。

Find X3 Pro採用解析度為3216 x 1440、支援120Hz畫面更新率的6.7吋雙側曲面AMOLED螢幕，Find X3 Neo則採用解析度為2400 x 1080、支援90Hz畫面更新率的6.5吋雙側曲面AMOLED螢幕，而Find X3 Lite採用解析度為2400 x 1080、支援90Hz畫面更新率的6.44吋平面AMOLED螢幕，其中僅Find X3 Lite僅以康寧Gorilla 3+強化玻璃保護，其餘兩款手機均搭載Gorilla 5強化玻璃。

硬體規格方面，Find X3 Pro採用Qualcomm Snapdragon 888處理器、Find X3 Neo則沿用Snapdragon 865處理器，至於Find X3 Lite採用Snapdragon 765G處理器，包含Find X3 Pro、Find X3 Neo記憶體均為12GB，儲存容量則是256GB，而Find X3 Lite則採用8GB記憶體與128GB儲存容量設計，電池則分別對應4500mAh容量，支援65W有線快充，但Find X3 Lite僅搭載4300mAh電池容量，Find X3 Pro還額外加入無線充電功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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