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SK海力士證實華碩ROG Phone 5 將搭載最高18GB記憶體規格

聯合新聞網 / 楊又肇

SK海力士 (SK hynix)證實，華碩即將在3月10日揭曉的新款電競遊戲手機ROG Phone 5，將會搭載旗下新款容量達18GB的LPDDR5記憶體。

除了ROG Phone 5，日前由nubia揭曉的新款紅魔手機6也確定在「氘鋒」特別版配置18GB記憶體，成為目前內建記憶體容量最高的手機產品。

依照SK海力士說明，藉由記憶體容量提升，將能在手機上實現更高解析度內容播放，以及對應更龐大運算處理需求，並且能實現解像能力更高的相機拍攝運作，以及更複雜的人工智慧運算。

此次打造的LPDDR5記憶體可對應6400Mbps傳輸效率，相比目前市售手機使用記憶體模組採用每秒5500Mbps傳輸規格，約提升20%效能表現，並且約可在1秒內完成傳輸10部Full HD解析度電影影片。

華碩預計在3月10日晚間7點以線上形式揭曉ROG Phone 5，依照先前傳聞將採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，預期採用尺寸達6.78吋的OLED顯示螢幕，並且以極窄邊框形式打造，電池容量則增加至6000mAh，並且加入有線快充技術，將由華碩提供60W或65W快充充電器。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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