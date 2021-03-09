Google Store 官方停售 Cardboard VR 虛擬實境眼鏡 手機 VR 計畫正式劃下句點
提到 VR 虛擬實境眼鏡，直覺可能會想到 Sony PlayStation VR、Facebook Oculus、HTC Vive …等頭戴式顯示器，但是你還記得在 2015 年 Google I/O 開發者大會上，曾經轟動一時的 Google Cardboard VR 紙板虛擬實境眼鏡嗎？
如今 Googl 官方 Google Store 宣佈停售經濟實惠的 Cardboard VR 眼鏡，也意味著將淘汰行動裝置支援 VR 虛擬實境的功能。
Cardboard 是 7 年前為了推廣 VR 虛擬實境推出的產品，使用者可以透過紙板製作屬於自己的 VR 眼鏡，只要把手機插入 Cardboard 就能享受 VR 虛擬實境帶來的 360 度影片、 VR 遊戲…等。
為了推廣行動裝置上的 VR 虛擬實境，Google 還在 2016 年進一步開發 Daydream VR 虛擬實境平臺，推出 Daydream View 虛擬實境眼鏡，只是…這項計畫推出不到 3 年、在 2019 年 10 月就終止銷售 Daydream View VR ，並將 Cardboard 原始碼釋出，讓有興趣的開發者能自由下載開發。
這次 Google 官方網路商店停售 Cardboard VR 觀影盒，儘管 Google 官方表示將繼續透過 Cardboard 開放原始碼計畫繼續提供 VR 體驗，被卻外媒認為這意味著行動裝置 VR 虛擬實境計畫的劃下句點。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
圖片及資料來源：Android Police、arstechnica
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