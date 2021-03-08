三星打造新款三防手機Galaxy XCover 5 採電池可換、3月開放銷售

針對戶外工作，或是在險峻環境使用需求，三星宣布推出新款三防手機Galaxy XCover 5，藉此對應1.5公尺垂直掉落防護，以及IP68等級防水、防塵設計。

硬體規格部分，Galaxy XCover 5將搭載5.3吋、HD+ TFT LCD螢幕，並且採用三星Exynos 850處理器、4GB記憶體與64GB儲存容量，並且採用3000mAh可拆換電池設計，本身則支援15W快充，藉此在需要更長通話、連網使用情況下，可透過更換電池方式維持使用時間。

另外，手機符合MIL-STD810H美國軍規認證、支援IP68等級防護設計，前後則分別搭載500萬畫素視訊鏡頭，以及1600萬畫素主相機鏡頭設計，並且依照上市地區提供單SIM卡或雙SIM卡使用設計，作業系統則採用Android 11，另外也搭載NFC功能。

由於是針對戶外及極端環境使用需求打造，因此除了三防規格設計，Galaxy XCover 5也加入手套觸控操作模式，充電部分可透過USB連接線充電，同時也能直接透過外部POGO針腳接點直接充電，另外也能透過機身側面的XCover Key按鍵設計，快速執行個人客製化設定的對應功能，例如快速開啟LED燈光、緊急呼救，或是開啟地圖功能。

三星預計在三月開放銷售Galaxy XCover 5，並且在亞洲、歐洲、拉丁美洲特定市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》