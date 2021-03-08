Pixel系列手機從3月8日起 可以透過內建相機量測心率與呼吸
日前Google宣布將在Pixel系列手機加入以相機拍攝，即可量測使用者心率與呼吸頻率的功能，稍早確認將會在美國時間3月8日起開放使用。
目前此項功能僅限Pixel系列手機使用，同時使用者必須將Google Fit App升級至最新版本。
至於使用方式，則與先前Google說明一樣，使用者僅需將手指放在Pixel手機主相機鏡頭上，讓鏡頭捕捉手指內血液流動時的細微顏色變化，藉此判斷心率表現。至於在呼吸頻率量測部分，則需要將手機以一定角度擺放，透過主相機同時拍攝臉部及胸口範圍，即可在短時間內量測使用者呼吸頻率。
而就先前Google說明，此項設計可作為透過特定裝置以脈搏量測的替代方案，讓使用者能更容易知曉個人身體健康狀態，並且強調實際量測誤差僅在2%左右。
雖然目前僅限Pixel系列手機使用，但Google也透露未來將會開放第三方業者製作的Android手機使用此項功能，只是目前並未有具體時程透露。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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