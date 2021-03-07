Nokia過去著名PureView超取樣技術共同推動者 加入微軟Surface團隊
過去曾在Nokia擔任Lumia品牌手機相機工程師，同時也是PureView技術推動者之一的Ari Partinen，近期證實已經加入微軟Surface團隊，預期將協助打造Surface系列裝置打造更好的相機成像技術。
Ari Partinen從2007年加入Nokia相機部門，並且從2009年起負責提升Lumia品牌手機相機成像品質，後續更成為共同推動PureView超取樣技術成員之一。
而在Nokia後續將手機業務轉售給微軟，Ari Partinen在2014年選擇加入蘋果擔任相機驗證與測試部門資深經理，並且在2019年擔任AAC影像品質與測試資深經理，顯示本身在影像技術有豐富研發經驗。
此次加入微軟Surface團隊，並且成為影像部門總監，預期Ari Partinen將協助微軟讓下一款Surface Duo手機拍攝體驗提升，同時預期也能讓Surface系列機種能有更好相機拍攝效果。
First day in Microsoft Surface imaging team. Very exciting times ahead! #Microsoft #Surface— Ari Partinen (@Partinen) March 1, 2021
PureView技術過去曾應用在Nokia 808、Lumia 1020，乃至Lumia 950與Lumia 950 XL，同時隨著Nokia行動通訊業務轉售給微軟時，一併將標誌等專利轉讓給微軟的PureView影像技術，直到後續Nokia行動通訊業務轉由HMD Global接手，才再度從微軟手上取得相關技術專利使用權，並且用於現在的Nokia品牌手機。
就PureView技術基礎來看，主要是藉由獨立影像晶片與鏡頭設計，讓手機相機能發揮4100萬畫素的超高解像力，雖然在後續出現以像素貼合增加影像解析度的影像技術，但以2012年當時的手機技術發展，幾乎是相當備受關注的黑科技。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言