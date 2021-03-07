Nokia過去著名PureView超取樣技術共同推動者 加入微軟Surface團隊

過去曾在Nokia擔任Lumia品牌手機相機工程師，同時也是PureView技術推動者之一的Ari Partinen，近期證實已經加入微軟Surface團隊，預期將協助打造Surface系列裝置打造更好的相機成像技術。

Ari Partinen從2007年加入Nokia相機部門，並且從2009年起負責提升Lumia品牌手機相機成像品質，後續更成為共同推動PureView超取樣技術成員之一。

而在Nokia後續將手機業務轉售給微軟，Ari Partinen在2014年選擇加入蘋果擔任相機驗證與測試部門資深經理，並且在2019年擔任AAC影像品質與測試資深經理，顯示本身在影像技術有豐富研發經驗。

此次加入微軟Surface團隊，並且成為影像部門總監，預期Ari Partinen將協助微軟讓下一款Surface Duo手機拍攝體驗提升，同時預期也能讓Surface系列機種能有更好相機拍攝效果。

First day in Microsoft Surface imaging team. Very exciting times ahead! #Microsoft #Surface — Ari Partinen (@Partinen) March 1, 2021

PureView技術過去曾應用在Nokia 808、Lumia 1020，乃至Lumia 950與Lumia 950 XL，同時隨著Nokia行動通訊業務轉售給微軟時，一併將標誌等專利轉讓給微軟的PureView影像技術，直到後續Nokia行動通訊業務轉由HMD Global接手，才再度從微軟手上取得相關技術專利使用權，並且用於現在的Nokia品牌手機。

就PureView技術基礎來看，主要是藉由獨立影像晶片與鏡頭設計，讓手機相機能發揮4100萬畫素的超高解像力，雖然在後續出現以像素貼合增加影像解析度的影像技術，但以2012年當時的手機技術發展，幾乎是相當備受關注的黑科技。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》