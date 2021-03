Nokia過去著名PureView超取樣技術共同推動者 加入微軟Surface團隊

過去曾在Nokia擔任Lumia品牌手機相機工程師,同時也是PureView技術推動者之一的Ari Partinen,近期證實已經加入微軟Surface團隊,預期將協助打造Surface系列裝置打造更好的相機成像技術。

Ari Partinen從2007年加入Nokia相機部門,並且從2009年起負責提升Lumia品牌手機相機成像品質,後續更成為共同推動PureView超取樣技術成員之一。

而在Nokia後續將手機業務轉售給微軟,Ari Partinen在2014年選擇加入蘋果擔任相機驗證與測試部門資深經理,並且在2019年擔任AAC影像品質與測試資深經理,顯示本身在影像技術有豐富研發經驗。

此次加入微軟Surface團隊,並且成為影像部門總監,預期Ari Partinen將協助微軟讓下一款Surface Duo手機拍攝體驗提升,同時預期也能讓Surface系列機種能有更好相機拍攝效果。

First day in Microsoft Surface imaging team. Very exciting times ahead! #Microsoft #Surface