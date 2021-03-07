市調：OPPO手機 首次於中國市場佔比超越華為

依照市調機構Counterpoint Research統計數據顯示，OPPO在今年1月於中國市場佔比增加至21%，微幅超過原本位居佔比第一的華為，而vivo在中國市場佔比也增加至20%，變成與華為佔比相同。

雖然僅微幅領先，但也是OPPO首次在中國市場佔比超過華為，同時也是vivo首度在中國市場佔比與華為並駕齊驅。不過，由於數據差異不大，因此vivo隨時有可能追上OPPO原本領先地位。

至於蘋果與小米於中國市場佔比則在今年1月同為16%，並列第三。

而從2020年第四季統計數據顯示，OPPO當時在中國市場佔比為16%，明顯在12月宣布推出Reno 5系列機種之後，加上入門款A系列機種銷量增加，讓市場佔比有顯著成長，同時預期接下來宣布推出新款Find X3系列手機後，將會再次讓市場佔比增加。

但由於vivo從去年底也陸續宣布推出X60系列、iQOO 7系列，以及近期推出的S9系列手機，分別鎖定不同使用族群需求，意味也將追趕OPPO現有市場佔比表現。

目前華為因為受限處理器供應問題，因此現階段不僅在中國市場供貨受限，就連海外市場需求也明顯受到影響，但華為日前透露今年依然會維持推出P系列旗艦手機，只是整體供貨幅度可能不比過往，因此無論在中國或全球市場佔比都預期會被其他手機業者超過。

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