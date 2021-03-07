聽新聞
test
0:00 / 0:00
市調：OPPO手機 首次於中國市場佔比超越華為
依照市調機構Counterpoint Research統計數據顯示，OPPO在今年1月於中國市場佔比增加至21%，微幅超過原本位居佔比第一的華為，而vivo在中國市場佔比也增加至20%，變成與華為佔比相同。
雖然僅微幅領先，但也是OPPO首次在中國市場佔比超過華為，同時也是vivo首度在中國市場佔比與華為並駕齊驅。不過，由於數據差異不大，因此vivo隨時有可能追上OPPO原本領先地位。
至於蘋果與小米於中國市場佔比則在今年1月同為16%，並列第三。
而從2020年第四季統計數據顯示，OPPO當時在中國市場佔比為16%，明顯在12月宣布推出Reno 5系列機種之後，加上入門款A系列機種銷量增加，讓市場佔比有顯著成長，同時預期接下來宣布推出新款Find X3系列手機後，將會再次讓市場佔比增加。
但由於vivo從去年底也陸續宣布推出X60系列、iQOO 7系列，以及近期推出的S9系列手機，分別鎖定不同使用族群需求，意味也將追趕OPPO現有市場佔比表現。
目前華為因為受限處理器供應問題，因此現階段不僅在中國市場供貨受限，就連海外市場需求也明顯受到影響，但華為日前透露今年依然會維持推出P系列旗艦手機，只是整體供貨幅度可能不比過往，因此無論在中國或全球市場佔比都預期會被其他手機業者超過。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言