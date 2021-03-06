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一加透露新機將結合「哈蘇相機」 旗艦9系列預期3/8亮相

聯合新聞網 / 楊又肇

一加 (OnePlus)確認將在3月8日舉辦影像技術溝通活動，預期將會揭曉新款旗艦手機一加手機9系列，同時更透露將採用哈蘇相機技術強化手機拍攝表現。

依照一加稍早釋出活動預告內容，是以美國太空總署太空人Walter Schirra於過去執行阿波羅登月計畫時，藉由哈蘇500C改裝相機拍攝地球的照片為設計，似乎暗示即將揭曉的一加9系列將會加入哈蘇相機技術。

在此之前，華為已經與徠卡建立長期相機技術合作，而vivo後續則與蔡司簽訂多年合作計畫，顯然一加也計畫透過與哈蘇合作，藉此強化手機上的拍攝體驗，而一加創辦人暨執行長劉作虎便透露將會在相機技術投入更大資源，並且計畫在影像功能做到全球第一。

另外，一加也透露將會在螢幕顯示技術強化，另外似乎也暗示手機效能也將有所提升。

依照先前傳聞，一加手機9系列將會搭載Qualcomm Snapdragon 888處理器，分別在標準款採用6.55吋螢幕，以及在Pro版本採用6.7吋螢幕，兩者均以雙側曲面、開孔式視訊相機，以及支援120Hz畫面更新率規格設計。

而相機部分，標準版預期會採用5000萬畫素、4800萬畫素與200萬畫素鏡頭組合，而Pro版本則將額外增加一組800萬畫素鏡頭，分別支援8K@30fps與4K@120fps錄影功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

一加 手機

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