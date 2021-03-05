小米10T Pro動手玩：現在買很划算的S865「去年旗艦機」

去年小米雖然發了多款新機，不過受到政治因素影響，一直到年末才能追趕進度，在台灣陸陸續續推出小米 10 系列、Redmi 以及 POCO 等入門到旗艦等級手機，其中本篇要開箱介紹的小米 10T Pro 屬其中最高階的機種，搭載了高通 Snapdragon 865 處理器，也提供一億畫素鏡頭和 5,000mAh 大容量電池，適合追求高性價比，想平價入手旗艦手機的族群。

不免俗的先開箱小米 10T Pro 的內容物給讀者參考，隨機附的配件頗為齊全，包含印有 xiaomi 字樣的軟質保護套、33W 充電器、USB-A 轉 USB-C 傳輸線、SIM 卡針、Type-C 轉 3.5mm 轉接線等，手機上也已貼好透明保護貼。

小米 10T Pro 整體手機拿起來的手感滿重的，機身重量達到 218 克，加上較大的鏡頭模組配置，使得機身拿在手上時會有稍微往前傾倒的感覺。

機身顏色則有宇宙黑和極光藍兩色，我們拍攝的極光藍在裸機使用時還滿容易沾上指紋的，而且指紋或是油汙留在機背上也不是那麼容易擦的乾淨，比較建議搭配盒裝的保護殼使用，可以減少不少指紋沾染的情況發生，手機看起來比較乾淨。

▲ 頂部有紅外線遙控器，配對後可以遙控家電。

144Hz 高螢幕更新率

小米 10T Pro 採用 6.67 吋超大 LCD 螢幕，支援 144Hz 螢幕更新率，是目前智慧型手機中螢幕更新率數一數二高的機種，內建 AdaptiveSync 技術，會依照使用者開啟的應用程式自動調整螢幕更新率來平衡耗能，也可以從設定中手動調整螢幕更新率為 60Hz 或 90Hz。

這塊螢幕的小缺點則是螢幕亮度最高僅 650nits，在戶外使用時亮度稍嫌不足，特別是在大太陽下拍照取景時需要用手遮擋光線才比較容易看清楚螢幕內容，螢幕色彩表現則算是中上水準，支援 96% NTSC、98% DCI-P3 色域顯示，對比度則為 1500：1，如果更高一點視覺效果會更好一些；其他螢幕配備則包含提供閱讀模式 3.0、陽光螢幕 3.0、通過德國萊茵低藍光認證等。

側邊指紋辨識器

機身側邊配備實體指紋辨識器兼電源鍵，而非設計螢幕下指紋辨識功能，這麼做的目的或許是為了減少一些機身厚度，畢竟小米 10T Pro 厚度就達 9.33mm 了，若還要加入螢幕下指紋辨識模組厚度可能會再厚一些。

畢竟是去年就發表，今年才在台灣上市的機種，小米 10T Pro 採用的並非最新的高通 Snapdragon 888 處理器，而是前一代的 S865，不過就算以現在的眼光看來，Snapdragon 865 的表現還是很不錯，搭配上 8GB RAM 以及 256GB ROM，玩遊戲或是要多工處理各種內容都沒問題，小可惜的就是沒有提供 micro SD 擴充卡槽，對於容量有高度需求的使用者來說可會稍嫌不足。

以下提供和小米 10T Pro 同採用高通 Snapdragon 865 且近期售價相近的 realme X50 Pro 供讀者對比規格。

型號 小米 10T Pro realme X50 Pro 處理器 高通 Snapdragon 865 記憶體 8GB LPDDR5 12GB LPDDR5 儲存空間 256GB UFS3.1 256GB UFS3.0 主鏡頭 1 億 800 萬畫素 f/1.69 主鏡頭 1300 萬畫素 f/2.4 超廣角鏡頭 500 萬畫素 f/2.4 微距鏡頭 6400 萬畫素 f/1.8 主鏡頭 800 萬畫素 f/2.3 超廣角鏡頭 1200 萬畫素 f/2.4 長焦鏡頭 200 萬畫素 f/2.4 黑白鏡頭 前鏡頭 2000 萬畫素、f/2.2 3200 萬畫素、f/2.5 800 萬畫素超廣角、f/2.2 螢幕 6.67 吋 Full HD+ 144Hz LCD 螢幕 650nit 6.44 吋 Full HD+ 90Hz Super AMOLED 電池 5,000mAh、33W 快充 4,200mAh、65W 快充 SIM 雙 nano SIM、5G+4G 單 5G 安全性 側面指紋解鎖 螢幕指紋辨識 尺寸 165.1 x 76.4 x 9.33mm 218 克 158.96 x 74.24 x 8.9mm 205 克

透過安兔兔、Geekbench、3DMark 等跑分軟體測試分數表現也符合旗艦級水準。

高續航力表現

續航力表現上，小米 10T Pro 可以說是非常出色，在螢幕更新率設定為 144Hz、連上 Wi-Fi、螢幕亮度設定為 20% 的條件下，透過 PCMark 工作 2.0 實測電量從 100% 至 20% 時間為 21 小時 26 分，表現非常好，對於有高續航力需求的人來說，小米 10T Pro 的表現是同級旗艦當中很出色的一款。

充電則提供 33W 快充，可透過隨附的充電器充電，不過由於電池比較大，即便有提供快充功能，要充飽電還是需要一點時間；此外，雖然是旗艦機，不過沒有提供無線充電功能這點稍嫌可惜了些。

相機採用三鏡頭配置，分別是 1 億畫素 f/1.69 主鏡頭、1300 萬畫素 f/2.4 超廣角鏡頭、500 萬畫素 f/2.4 微距鏡頭，這樣的配置以旗艦機來說還滿微妙的，主鏡頭雖然衝上了 1 億畫素之高，不過少了主流的長焦鏡，望遠變焦只能透過數位變焦來達成，這點稍微有些可惜，如果可以讓微距功能透過超廣角鏡來達成，把微距鏡頭換成長焦鏡頭，這樣的配置或許會變得更實用些。

軟體功能方面提供非常豐富的拍攝模式可以套用，包含文件模式 2.0、全景模式、專業模式、景深模式、夜景模式等等，錄影功能則有 8K 錄影、魔法分身、前後雙景、電影模式、AI 人像模式、專業影片模式、短影片錄製、影片美顏等功能，對於有大量錄影需求的人來說，多樣化的錄影模式可以拍出比較不一樣的有趣內容，也可以省下一點後製剪輯的時間。

各焦段實拍

小米 10T Pro 未配置長焦鏡頭，望遠變焦是以數位變焦方式達成，提供 1x、2x、5x、10x、30x 等變焦選項，2x 變焦時整體畫直表現還不錯，雖然細節稍微減損了一些，不過放大看也還可接受，但 5x 以上畫質就會明顯變得沒那麼好，細節也會減損不少。

▲ 2x 變焦實拍。

▲ 5x 變焦實拍。

▲ 10x 變焦實拍。

▲ 30x 變焦實拍。

超廣角鏡頭實拍

小米 10T Pro 具備 1300 萬畫素超廣角鏡頭，這顆超廣角鏡頭在日拍的時候表現滿好的，發色和主鏡頭非常相似，畫面的變形校正也控制得宜，不會有明顯的筒狀變型出現，不過相對的邊角畫質會稍有減損，但減損的程度筆者覺得還在可接受範圍內；低光源下超廣角鏡頭畫質和主鏡頭相比落差會比較大，細節也會少一些。

▲ 超廣角鏡頭實拍。

▲ 主鏡頭實拍。

▲ 超廣角鏡頭實拍。

▲ 主鏡頭實拍。

更多主鏡頭實拍

在一般環境下，小米 10T Pro 拍攝效果還滿不錯的，對焦速度、畫面銳利度、色彩表現都屬中上水準，而且也不會過濃郁，還滿能呈現眼睛所見的景色。

近拍算是小米 10T Pro 的弱項，以下圖為例，焦外的景物容易有像差情況出現。

至於比較不容易拍的好的逆光環境小米 10T Pro 表現得還不錯，雖然會有不少耀光產生，但除此之外，畫面細節保留還算豐富。

夜拍表現算是中庸水準，即便開啟夜景模式也只是稍增加畫面的亮度和銳利度，不會有非常明顯的把黑夜拍成白天的感覺。

結論：

雖然說今年的旗艦處理器已經是 S888 處理器了，採用 S865 的小米 10T Pro 只能算是去年旗艦，但即使如此，考量到價格和整體操作性，小米 10T Pro 還是滿值得追求效能以及高性價比的使用者入手，加上超高續航力表現以及還不錯用的相機配置，對於愛拍照或是錄影的人來說也能從小米 10T Pro 上找到不少樂趣。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》