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realme GT完整細節揭曉 將推出強化遊戲效能表現的散熱背夾配件

聯合新聞網 / 楊又肇

先前已經在上海MWC 2021公布具體外觀設計的realme GT，稍早正式對外揭曉完整規格細節，同時確定從即日起開放中國市場預購，正式上市時間則在3月10日。

外觀設計如先前說明將推出銀色與藍黑色玻璃背蓋設計版本，另外也將推出以黃黑拼接皮革背蓋設計的「曙光」版本，藉此致敬GT賽車設計感。

硬體規格方面則採用Qualcomm Snapdragon 888處理器、LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，並且配置三星E3材質設計的6.43吋、Full HD+解析度AMOLED螢幕，支援120Hz畫面更新率與360Hz觸控反應率，電池容量則是4500mAh，支援65W有線快充，另外則是配置螢幕下指紋辨識設計、雙喇叭與X軸線性馬達，以及3.5mm耳機孔。

相機則分別搭載1600萬畫素視訊鏡頭，以及包含6400萬畫素廣角鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭組合的主相機模組。

建議售價部分，玻璃背蓋設計版本將以人民幣2799元起跳價格銷售，預計從即日起開放預購，正式開放銷售時間則是3月10日，而「曙光」版本則會以人民幣3299元價格銷售，預計從3月10日開放預購。

另外，為了讓realme GT能有更好的遊戲使用體驗，realme也同步推出搭載七葉風扇與半導體冰片的散熱背夾配件，將會以人民幣149元價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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