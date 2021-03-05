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nubia揭曉紅魔手機6、紅魔手機6 Pro 與騰訊遊戲深度整合

聯合新聞網 / 楊又肇

相較華碩要等到3月10日才準備公布ROG Phone 5，同樣也將在中國市場與騰訊遊戲深入合作的nubia，稍早宣布推出旗下採用Qualcomm Snapdragon 888處理器打造的新款電競遊戲手機—紅魔手機6。

相較過往推出的紅魔手機，此次更新的紅魔手機6在外型上並未有明顯改變，配色部分則比照紅魔手機5S提供碳纖黑，以及較特殊的賽博霓虹配色。

硬體規格方面，紅魔手機6採用6.8吋、2400 x 1080解析度AMOLED螢幕，對應165Hz畫面更新率，以及可達單指500Hz、多指可達360Hz的觸控回報率，處理器則採用Snapdragon 888規格，並且採用ICE6.0散熱系統設計，另外在機身橫持兩側也搭載觸控按鍵設計，最高支援400Hz觸控回報率，讓使用者能透過額外增加的L、R按鍵操作遊戲。

而電池部分則採用5050mAh電池容量設計，並且支援66W有線快充，可在15分鐘內充滿60%，最快可在38分鐘內將電池充滿，本身有支援直接對手機供電，降低遊戲過程持續充電對電池產生影響。

相機部分則搭載6400萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，視訊鏡頭則採800萬畫素規格，並且將尺寸縮減，避免佔用螢幕顯示面積。

聲音部分則採用DTS Ultra X環繞音效技術，同時也與Elevoc合作遊戲收音降噪功能，另外也會配合聲音演算法讓紅魔手機6在通話時能有更清晰聲音表現。

至於與騰訊遊戲合作部分，nubia確定將可獲得包含《王者榮耀》、《天涯明月刀》等遊戲客製化內容，另外也與騰訊Solar Core遊戲引擎合作，搭配本身Arc Reactor引擎讓遊戲執行效率更高，並且與騰訊手機遊戲加速器合作降低遊戲延遲情況，更支援騰訊遊戲內容以更高畫面更新率形式運作，讓遊戲畫面更加穩定。

甚至在機身燈光特效部分，也與騰訊遊戲合作對應《王者榮耀》的炫彩燈效，甚至針對大逃殺類型遊戲提供螢幕顯色反差模式，讓使用者能更容易透過狩獵模式找到躲在暗處的敵人。

建議售價方面，紅魔手機6將以人民幣3799元起跳價格銷售，並且從即日起開放中國市場預購。

同步推出充電規格升級為120W快充的紅魔手機6 Pro

除了紅魔手機6，nubia此次也額外推出加入120W快充，並且將電量調整為4500mAh雙電池設計的紅魔手機6 Pro，硬體規格部分則基本上與紅魔手機6相同，但配色僅提供黑、銀配色，記憶體則僅提供12GB規格。

建議售價方面，紅魔手機6 Pro將以人民幣4799元價格銷售，並且從即日起開放中國市場預購。

而另外採用透明背蓋設計的「氘鋒」特別版，則會額外推出搭載高達18GB記憶體與512GB儲存容量設計，但建議售價就會增加至人民幣6599元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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