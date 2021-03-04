Zoom疑因網路問題斷訊 現已修復

以遠端會議軟體服務聞名的美國科技公司Zoom Video Communications今天表示，稍早導致部分用戶無法在Zoom平台加入視訊會議的斷訊問題，現在已經恢復。

Zoom狀態網頁指出，所有系統現在都正常運作。Zoom還表示，斷訊可能是因為區域網路服務導致。

拜疫情期間居家令所賜，遠距工作和線上學習激增，Zoom用戶大幅成長。

追蹤網路連線狀態的獨立網站Down Detector顯示，巔峰時刻美東時間上午9時，接獲近2000起用戶通報問題。

另一方面，根據Down Detector，電訊商威瑞森通訊（Verizon Communications Inc）稍早也出現問題，近5400名用戶在美東時間上午10時抱怨網路服務受到影響。