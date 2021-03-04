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iPhone 13將首推「1TB容量」機型？ 外媒：有這些需求的人該買

聯合新聞網 / 綜合報導
路透
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根據消息指出，蘋果預計今年推出的iPhone 13系列中，將首度加入1TB的選項，除了會是2018年 iPhone XS首次提供512GB以來，另一次在儲存空間上的巨大升級。也可能因此帶動iPhone頂規價錢的更進一步調漲。

《screenrant》網站報導指出，1TB的儲存空間容量乍看之下用不到，也不會是大部分用戶的第一選擇。但在蘋果近年力推，打算將iPhone打造成頂級拍照、錄製影片的專業工具的趨勢上，卻是重要的一部分。不論是4K超高畫質影片、或是讓拍攝照片更有修圖空間的ProRAW格式，都會佔用相當大的容量。更大的儲存空間讓這些專業人士工作到一半時，不用擔心手機空間還夠不夠，能更自由的發揮和創作。

另外，隨著5G時代的到來，下載大容量電影、電視劇、遊戲的需求和機會也會增加，手機空間如果不夠大，又沒有整理的習慣，很容易讓手機一下就滿了，1TB的容量能有效解決這些問題。

其實1TB容量的手機空間並非首例，三星早在2019年的Galaxy S10便曾推出有1TB容量的型號供消費者選擇，並延續到之後的S20、S21兩代。在未來，將大容量手機加入規格的手機廠商可能只會越來越多。

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