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行動網路體驗評比 中華電奪全台第一

中央社 / 台北4日電

針對2020年下半年的行動網路表現，中華電信在Opensignal「全球行動網路體驗獎」中，在下載速率、影音體驗、遊戲體驗、語音應用程式體驗等4項評比皆拿下全台第一，並挺進全球前30名。

根據Opensignal今天公布的「全球行動網路體驗獎」，調查全球180家電信商在2020年下半年的行動網路表現，中華電信在「下載速率」、「影音體驗」、「遊戲體驗」、「語音應用程式體驗」等4項評比皆拿下全台第一。

而中華電在上述指標全數獲全球高效能獎項（Global High Performers），是唯一此4項成績皆挺進全球前30名的台灣電信業者。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信積極布建4G/5G行動網路建設有成，此次在行動網路下載速度和影音、遊戲、語音體驗等評比，4項成績皆榮獲全球前30名肯定，有效帶動台灣行動網速升級。

此外，中華電信在Ookla調查的「Speedtest 2020Q3-Q4台灣報告」中獲「行動網速第一名」、「最佳行動網路涵蓋」大獎，同時也獲得「最佳行動網路」及「2020 Q4 iPhone 12台灣最快行動網速冠軍」。

中華電信行動通信分公司總經理簡志誠強調，「中華電信一舉囊括兩大國際權威機構Speedtest、Opensignal認證行動網速冠軍，是客戶對中華電信最大的肯定。今年5G基地台將再加量、加速建設，預計年底前可超過1萬座，讓客戶享受最佳的4G+5G全網體驗。

中華電信5G將持續加碼建設，針對全台都會區、重要商圈、科學工業園區，超過150所大專院校、120處百貨室內人潮聚集場域，並擴大對於高鐵沿線、捷運和機場等地的行動通信建設，預估5G人口涵蓋率將超過7成，皆有5G涵蓋。

中華電信 4G 5G

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