售價曝光！vivo S9系列手機搭載天璣1100 外型「致敬」iPhone 12

在年初更新iQOO、X系列手機產品後，vivo接續更新了S系列新款手機—vivo S9系列，並且確定率先採用聯發科天璣1100處理器，另一款同步推出的vivo S9e則是採用天璣820處理器設計。

而在整體外型設計，vivo「致敬」了蘋果在iPhone 12系列回歸平整邊框與平面背蓋設計，但背面主相機則維持vivo原本設計風格，機身厚度則控制在7.35mm，並且提供深藍、淺藍與純白三款配色。

硬體除了採用天璣1100處理器，更搭載LPDDR4X記憶體與UFS 3.1儲存元件，以及6.44吋、Full HD+解析度與90Hz畫面更新率設計的AMOLED螢幕，另外也在機身內採用面積更大的均熱板設計，藉此增加散熱效率，電池容量則為4000mAh，並且支援33W有線快充，手機本身也搭載NFC功能。

相機則分別搭載4400萬畫素、f/2.0光圈廣角鏡頭，以及800萬畫素、105度超廣角鏡頭組合的視訊鏡頭，主相機則搭載6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭，分別搭載可對應立體人臉高光、側臉美顏、3D霓虹光、智慧追焦化妝鏡等美顏拍攝效果。

至於此次同步推出的vivo S9e，則採用相對入門規格，包含將處理器規格改為天璣820、視訊鏡頭的廣角部分調整為3200萬畫素，但電池容量則相對增加為4100mAh，其他包含90Hz畫面更新率、33W有線快充與主相機規格都與vivo S9相同。

建議售價方面，vivo S9將從人民幣2999元起跳，將從即日起開放中國市場預購，而vivo S9e則到等到3月底才會開放銷售，建議售價則是人民幣2399元起跳。

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