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Facebook證實與Luxottica集團合作智慧眼鏡 今年下旬問世

聯合新聞網 / 楊又肇

Facebook財務長David Wehner稍早於摩根士丹利技術、媒體與電信會議中表示，過去確認與擁有雷朋、Oakley、Armani、Versace等眼鏡品牌的Luxottica集團合作打造智慧眼鏡，將會在今年下旬推出。

不過，David Wehner並未透露此款眼鏡具體細節，但從先前Facebook證實說法透露，此款眼鏡在內部以Project Aria為稱，同時初期打造的原型設計更與一般太陽眼鏡相似。

從使用模式來看，此款眼鏡預期採用獨立運作模式，但也有可能對應連接手機等裝置輸出顯示內容。

而就David Wehner說法顯示，此款眼鏡將會是Facebook投入打造第一款穿戴裝置，預期之後也會接續推出更多產品。

除了智慧眼鏡，Facebook日前也傳出著手打造智慧手錶裝置，預期將透過穿戴裝置更進一步貼合使用者日常生活。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

雷朋 摩根 品牌

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