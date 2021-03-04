快訊

政院拍板！退休軍教轉私校教師 退休俸、薪資都能拿

血流成河的街頭屠殺：緬甸開火鎮壓38死，國際社會怎救？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

尺寸不同的魅族18系列揭曉 兩款手機均定調旗艦手機

聯合新聞網 / 楊又肇

日前預告後，魅族今日 (3/3)正式揭曉魅族18系列旗艦手機，同時也確認搭載稍早揭曉的Flyme 9操作介面，而在魅族18 Pro更搭載最高亮度可達1300nits的6.7吋三星E4材質AMOLED螢幕，並且採用Qualcomm Snapdragon 888處理器。

依照魅族說明，包含魅族18與魅族18 Pro螢幕均支援如然顯示技術，將可配合環境色溫自動調整，讓顯示色彩更加自然。而在魅族18 Pro搭載的6.7吋螢幕更對應3200 x 1440解析度，以及120Hz畫面更新率與240Hz觸控回報率，另外也支援100% DCI-P3廣色域、HDR10+、4096階亮度調整與SGS認證藍光護眼設計。

而在螢幕下指紋辨識功能部分，魅族18 Pro確認採用Qualcomm新一代超音波指紋辨識技術，支援0.1秒內完成指紋識別解鎖，並且對應手濕或手油狀態下正常識別。

不過，魅族18系列在整體外型設計似乎有點像是三星推出的手機產品。

硬體方面除了採用Snapdragon 888處理器，更搭載大面積VC液態冷卻系統，並且配置12GB LPDDR5記憶體，以及256GB UFS 3.1儲存元件。

電池部分則採用4500mAh，支援40W Super mCharge有線快充，以及同為40W的無線快充，分別可在15分鐘內充入40%電量，或是在33分鐘充入80%電量，最快可在55分鐘將電池電量充滿，本身也支援PD 3.0與QC 4+快充協議。

相機部分，魅族18 Pro的視訊鏡頭採用4400萬畫素、三星ISOCELL GH1感光元件規格，對應人臉解鎖、螢幕補光、背光自拍、超級夜景拍攝模式等功能。

主相機則分別搭載5000萬畫素、1/1.3吋設計的三星ISOCELL GN1感光元件，並且支援4組像素合併，讓每單位畫素感光面積增加至2.4μm，藉此增加低光環境拍攝效果，其他則分別搭載3200萬畫素、Sony IMX616感光元件設計的超廣角鏡頭，以及採800萬畫素、OmniVision OV08A10感光元件設計的3光學倍長焦鏡頭。

其他部分，則包含搭載雙超線性擴音喇叭、橫向線性馬達，以及mEngine 4.0觸感引擎與可模擬數位人民幣、數位車鑰匙等功能的NFC設計。

至於魅族18則採用6.2吋螢幕，一樣搭載Snapdragon 888處理器、LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，電池容量則縮減為4000mAh。

主相機則改為6400萬畫素、Sony IMX682感光元件的廣角鏡頭、1600萬畫素、三星ISOCELL 3P9感光元件設計的超廣角鏡頭，以及同樣採800萬畫素、OmniVision OV08A10感光元件設計的3光學倍長焦鏡頭。

建議售價方面，魅族18將以人民幣4399元起跳價格銷售，而魅族18 Pro則以人民幣4999元起跳價格銷售，兩款手機都會從即日起開放中國市場預購。

除了揭曉兩款手機，魅族同時也強調未來將以提高用戶隱私安全為發展方向，因此除了說明在Flyme 9操作介面加入諸多針對隱私強化設計，此次更推出一款大小僅3.9MB的隱私風險自測App，可讓所有Android作業系統手機能透過此項App確認手機隱私安全狀態。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

數位人民幣 魅族

延伸閱讀

軍官被控侵占營服、營帽作公關 航特部：主動查獲送辦

realme 8 Pro將搭載1億800萬畫素相機 對應移軸、星空縮時攝影與全新人像

魅族打造標榜隱私安全 向蘋果、Google看齊的Flyme 9手機介面

Qualcomm打造Snapdragon Insiders社群平台 強化與粉絲互動

相關新聞

iPhone 13將首推「1TB容量」機型？ 外媒：有這些需求的人該買

根據消息指出，蘋果預計今年推出的iPhone 13系列中，將首度加入1TB的選項，除了會是2018年 iPhone XS首次提供512GB以來，另一次在儲存空間上的巨大升級。也可能因此帶動iPhone頂規價錢的更進一步調漲。

蘋果美國門市首度全開 iPhone 14 Pro傳瀏海改針孔設計

蘋果公司（Apple）發言人證實，自從近一年前新冠疫情爆發以來，蘋果270家美國門市首次全部開放營業，儘管仍限制客流。

尺寸不同的魅族18系列揭曉 兩款手機均定調旗艦手機

日前預告後，魅族今日 (3/3)正式揭曉魅族18系列旗艦手機，同時也確認搭載稍早揭曉的Flyme 9操作介面，而在魅族18 Pro更搭載最高亮度可達1300nits的6.7吋三星E4材質AMOLED螢幕，並且採用Qualcomm Snapdragon 888處理器。

Facebook證實與Luxottica集團合作智慧眼鏡 今年下旬問世

Facebook財務長David Wehner稍早於摩根士丹利技術、媒體與電信會議中表示，過去確認與擁有雷朋、Oakley、Armani、Versace等眼鏡品牌的Luxottica集團合作打造智慧眼鏡，將會在今年下旬推出。

售價曝光！vivo S9系列手機搭載天璣1100 外型「致敬」iPhone 12

在年初更新iQOO、X系列手機產品後，vivo接續更新了S系列新款手機—vivo S9系列，並且確定率先採用聯發科天璣1100處理器，另一款同步推出的vivo S9e則是採用天璣820處理器設計。

5G基地台補助辦法出爐 2023年4成基地台國產化

前瞻基礎建設計畫第三期預算年初在立法院院會三讀通過，其中最受爭議的5G基地台建設兩年155億元補助預算，NCC於今（3）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。