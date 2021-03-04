尺寸不同的魅族18系列揭曉 兩款手機均定調旗艦手機

日前預告後，魅族今日 (3/3)正式揭曉魅族18系列旗艦手機，同時也確認搭載稍早揭曉的Flyme 9操作介面，而在魅族18 Pro更搭載最高亮度可達1300nits的6.7吋三星E4材質AMOLED螢幕，並且採用Qualcomm Snapdragon 888處理器。

依照魅族說明，包含魅族18與魅族18 Pro螢幕均支援如然顯示技術，將可配合環境色溫自動調整，讓顯示色彩更加自然。而在魅族18 Pro搭載的6.7吋螢幕更對應3200 x 1440解析度，以及120Hz畫面更新率與240Hz觸控回報率，另外也支援100% DCI-P3廣色域、HDR10+、4096階亮度調整與SGS認證藍光護眼設計。

而在螢幕下指紋辨識功能部分，魅族18 Pro確認採用Qualcomm新一代超音波指紋辨識技術，支援0.1秒內完成指紋識別解鎖，並且對應手濕或手油狀態下正常識別。

不過，魅族18系列在整體外型設計似乎有點像是三星推出的手機產品。

硬體方面除了採用Snapdragon 888處理器，更搭載大面積VC液態冷卻系統，並且配置12GB LPDDR5記憶體，以及256GB UFS 3.1儲存元件。

電池部分則採用4500mAh，支援40W Super mCharge有線快充，以及同為40W的無線快充，分別可在15分鐘內充入40%電量，或是在33分鐘充入80%電量，最快可在55分鐘將電池電量充滿，本身也支援PD 3.0與QC 4+快充協議。

相機部分，魅族18 Pro的視訊鏡頭採用4400萬畫素、三星ISOCELL GH1感光元件規格，對應人臉解鎖、螢幕補光、背光自拍、超級夜景拍攝模式等功能。

主相機則分別搭載5000萬畫素、1/1.3吋設計的三星ISOCELL GN1感光元件，並且支援4組像素合併，讓每單位畫素感光面積增加至2.4μm，藉此增加低光環境拍攝效果，其他則分別搭載3200萬畫素、Sony IMX616感光元件設計的超廣角鏡頭，以及採800萬畫素、OmniVision OV08A10感光元件設計的3光學倍長焦鏡頭。

其他部分，則包含搭載雙超線性擴音喇叭、橫向線性馬達，以及mEngine 4.0觸感引擎與可模擬數位人民幣、數位車鑰匙等功能的NFC設計。

至於魅族18則採用6.2吋螢幕，一樣搭載Snapdragon 888處理器、LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，電池容量則縮減為4000mAh。

主相機則改為6400萬畫素、Sony IMX682感光元件的廣角鏡頭、1600萬畫素、三星ISOCELL 3P9感光元件設計的超廣角鏡頭，以及同樣採800萬畫素、OmniVision OV08A10感光元件設計的3光學倍長焦鏡頭。

建議售價方面，魅族18將以人民幣4399元起跳價格銷售，而魅族18 Pro則以人民幣4999元起跳價格銷售，兩款手機都會從即日起開放中國市場預購。

除了揭曉兩款手機，魅族同時也強調未來將以提高用戶隱私安全為發展方向，因此除了說明在Flyme 9操作介面加入諸多針對隱私強化設計，此次更推出一款大小僅3.9MB的隱私風險自測App，可讓所有Android作業系統手機能透過此項App確認手機隱私安全狀態。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》