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Pixel系列手機加入水下拍攝！更聰明的錄音轉文字與智慧拼寫功能

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Google建議使用水下拍攝功能時，可以配合安裝使用專用保護殼，以利保護Pixel手機，並且能在水下拍攝時穩穩持握操作
▲Google建議使用水下拍攝功能時，可以配合安裝使用專用保護殼，以利保護Pixel手機，並且能在水下拍攝時穩穩持握操作

日前率先針對Pixel系列手機提供首波Android 12開發者預覽測試版本後，Google再度針對Pixel系列手機釋出多項功能更新，讓Pixel增加更多實用特性，包含更方便的錄音轉文字功能應用、運用機器學習的智慧拼寫功能，以及在相機加入的水下拍攝模式，並且改善睡眠顯示介面等設計。

依照Google說明，新版錄音App將會延續使用機器學習強化語音轉文字功能，並且在此次加入可透過「recorder.google.com」頁面將轉換後文字進行編輯，並且可向非Pixel系列手機分享轉換文字內容。

而在先前已經應用在Gmail、Google Docs等服務的智慧拼寫功能，接下來將可透過GBoard輸入法工具擴展至Android 12內的訊息、Google Chat/Hangouts，或是應用在WhatsApp、Facebook Messenger、LINE、Telegram、Slack等第三方通訊軟體服務，同樣會藉由機器學習方式預測使用者接下來預計輸入內容，或是過手勢滑動即可更快完成撰寫。

至於此次增加的水下拍攝功能，則是讓Pixel系列手機處於水下拍攝時，依然可以開啟夜視、人像等拍攝功能，並且強化水下環境難以對焦情況。不過，要使用此項功能的話，Google建議使用者可使用針對水下攝影使用的手機保護殼，其中包含能以更完整防水、抗壓保護手機設計，同時也能透過實體按鍵對應操作手機觸控螢幕對應功能。

其他部分，Google也調整睡眠顯示介面等設計，並且針對接下來即將到來的國際婦女節提供全新桌布設計。

目前暫時還不確定上述所有功能是否也會開放第三方業者打造的Android手機使用，或是僅由Pixel系列手機獨佔使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google Pixel

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