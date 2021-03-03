華為宣布EMUI 11更新裝置數量超過1億 將全面發展鴻蒙作業系統

華為稍早宣布，目前全球使用EMUI 11作業系統介面的裝置數量已經超過1億台，同時也預告接下來將會轉向鴻蒙 (HarmonyOS)作業系統發展，預計從今年4月開始向Mate X2螢幕可凹折手機釋出更新。

而全面轉向鴻蒙作業系統發展後，未來EMUI將會終止大型版本更新，因此EMUI 11將會是最後一個大型版本，日後僅會以安全性等更新內容為主，未來將會改以鴻蒙作業系統作為華為旗下裝置使用軟體平台，分別應用在手機、電視、手錶、車載裝置，以及智慧家庭連網設備。

依照華為說明，鴻蒙作業系統從2016年5月開始發展，並且強調並非複製Android或iOS作業系統模式，而是一開始就針對全場景物聯網應用需求打造。不過，日前就Arstechnica網站在內媒體實際測試，鴻蒙作業系統實際上仍可視為基於採用EMUI介面設計的Android 10作業系統。

由於受到美國政府技術出口禁令影響，華為雖然仍可藉由開源方式取得AOSP (Android Open Source Project)形式的Android作業系統，但無法順利取得Google授權使用的GMS服務，造成原本在海外市場銷售的華為手機等裝置無法使用Google Play Store服務，以及保證相容使用Gmail、YouTube等服務，因此也讓華為全面推行旗下HMS服務，以及AppGallery軟體市集服務。

除了Mate X2將可在4月開始更新為鴻蒙作業系統，包含過往推出的Mate系列、P系列手機也會先針對後期推出機種釋出升級。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》