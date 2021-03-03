華為App Gallery全球活躍用戶超過5.3億人 吸引超過230萬名開發者

除了公布EMUI 11在全球已經累積超過1億人更新，同時也預告將在今年4月全面轉向鴻蒙作業系統發展消息，華為更透露旗下軟體市集服務App Gallery已經在全球吸引超過230萬名開發者註冊，相比去年同期成長幅度達77%，同時目前全球活躍用戶人數更超過5.3億人。

在去年2月時，華為宣布AppGallery每月活躍用戶人數已經超過4億人，並且累積超過5萬5000組app上架，同時規模僅次於Google Play Store與蘋果App Store，成為全球第三大應用服務商店。

依照華為消費者業務執行長余承東公布數據，顯示App Gallery在去年對應App內容下載量達3844億次，相比2019年成長83%，同時在遊戲類別內容下載量成長幅度更達500%。

華為強調將使App Gallery成為更開放且具創新的軟體市集服務，並且讓全球消費者都能輕易使用，因此目前也持續與中國境內與全球地區開發者合作，藉此豐富App Gallery收錄內容規模。

另外，華為也透露目前全球已經有42個地區用戶人數超過100萬，而在2019年時僅有25個，意味App Gallery服務在去年順利擴展不少應用市場，同時也代表華為手機吸引不少用戶支持。

在接下來發展中，華為預期在歐洲、拉丁美洲、亞太地區、中東與非洲市場，依然可以看見顯著的App Gallery用戶人數成長表現。

至於在整合HMS核心服務的應用軟體數量也在過去一年增加一倍以上，華為強調目前有更多全球開發者看見華為手機在全球地區使用規模，因此希望藉此帶動更大App使用體驗，並且以此增加市場規模經濟。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》