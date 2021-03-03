OPPO把「不可能的曲面」設計特色 用在Find X3主相機四周框體

OPPO確定在3月11日揭曉定調「10年理想之作」的Find X3系列手機後，德國網站WinFuture.de從消息來源取得疑似實機外觀圖像，而套用在機身背面主相機四周的曲面設計，顯然就是OPPO聲稱「不可能的曲面」設計特色。

從目前曝光圖像顯示，OPPO在Find X3系列搭載的主相機四周採用一體成形的曲面框體設計，藉此呈現不同曲線視覺效果。而在正面螢幕依然可以看見配置一組位於左上角的開孔式視訊鏡頭，左右則採用曲面設計，上下邊框則進一步收窄，呈現更高的螢幕顯示佔比。

至於主相機配置則類似iPhone 12 Pro，只是鏡頭排列恰好採相反位置。另外，OPPO預期也會在Find 3系列加入類似iPhone 12 Pro提供的太平洋藍配色。

依照資料顯示，Find 3系列將會區分Find X3 Pro、Find X3 Neo，以及Find X3 Lite，其中Find X3 Pro採用主相機規格與Find X3 Neo、Find X3 Lite明顯不同，後兩款手機的設計反而比較貼近Reno 5系列，同時三款手機均搭載位於左上角的開孔式視訊鏡頭。

Find X3 Pro採用解析度為3216 x 1440、支援120Hz畫面更新率的6.7吋雙側曲面AMOLED螢幕，Find X3 Neo則採用解析度為2400 x 1080、支援90Hz畫面更新率的6.5吋雙側曲面AMOLED螢幕，而Find X3 Lite採用解析度為2400 x 1080、支援90Hz畫面更新率的6.44吋平面AMOLED螢幕，其中僅Find X3 Lite僅以康寧Gorilla 3+強化玻璃保護，其餘兩款手機均搭載Gorilla 5強化玻璃。

硬體規格方面，Find X3 Pro採用Qualcomm Snapdragon 888處理器、Find X3 Neo則沿用Snapdragon 865處理器，至於Find X3 Lite採用Snapdragon 765G處理器，包含Find X3 Pro、Find X3 Neo記憶體均為12GB，儲存容量則是256GB，而Find X3 Lite則採用8GB記憶體與128GB儲存容量設計，電池則分別對應4500mAh容量，支援65W有線快充，但Find X3 Lite僅搭載4300mAh電池容量，Find X3 Pro還額外加入無線充電功能。

▲Find X3 Pro (圖／擷自德國網站WinFuture.de)

相機部分，三款手機均搭載3200萬畫素、f/2.4光圈設計的視訊鏡頭，主相機則依照手機不同而有明顯差異。

其中，Find X3 Pro搭載5000萬畫素、f/1.8光圈與光學防震的廣角鏡頭，並且包含5000萬畫素、f/2.2光圈的超廣角鏡頭，另外則配置1300萬畫素、f/2.4光圈設計的潛望式遠距鏡頭，以及500萬畫素、f/3.0光圈設計的微距鏡頭。

而Find X3 Neo則搭載5000萬畫素、f/1.7光圈的廣角鏡頭，並且包含1600萬畫素、f/2.2光圈與電子防震功能的超廣角鏡頭，另外則配置1300萬畫素、f/2.4光圈設計且對應5倍光學變焦的遠距鏡頭，以及200萬畫素、f/2.4光圈設計的微距鏡頭。

至於Find X3 Lite則搭載7400萬畫素、f/1.79光圈與電子防震設計的廣角鏡頭，並且包含800萬畫素、f/2.25光圈與電子防震設計的超廣角鏡頭，另外則配置200萬畫素、f/2.4光圈設計的微距鏡頭，以及同為200萬畫素、f/2.4光圈設計的景深鏡頭。

▲Find X3 Neo (圖／擷自德國網站WinFuture.de)

其他差異，則包含僅Find X3 Pro支援eSIM設計，但所有手機版本均支援雙5G SIM卡使用特性，而機身防水規格僅Find X3 Pro支援IP68等級設計，Find X3 Neo則僅支援IPX4，甚至Find X3 Lite僅對應IP52等級防水，重量則分別為193公克、184公克與180公克。

顏色部分，Find X3 Pro分別提供藍色與銀色，Find X3 Neo則提供黑色與銀色，Find X3 Lite分別提供藍色、黑色與銀色。

▲Find X3 Lite (圖／擷自德國網站WinFuture.de)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》