魅族打造標榜隱私安全 向蘋果、Google看齊的Flyme 9手機介面

在正式揭曉魅族18系列手機之前，魅族率先公布即將搭載於新機內的新版Flyme 9操作介面，標榜將能對應更高用戶隱私安全。另一方面，魅族也確認將針對智慧手錶裝置打造專屬操作介面Flyme for Watch，同時也確認將會在今年5月推出新款手錶產品。

依照魅族說明，Flyme 9操作介面的隱私安全將比擬蘋果新版iOS 14與Google在新版Android 12的作法，將讓使用者有更高的隱私控制權，其中包含讓使用者知曉個人隱私數據如何被使用，以及可調整定位資訊功能，甚至可以消除照片中的敏感隱私資訊。

而在介面設計中，Flyme 9操作介面將採用更簡化視覺設計，並且在開孔設計的視訊鏡頭，以及指紋辨識感應位置周圍加入作為狀態通知使用的動態特效，其他部分則包含改善操作手勢、常時顯示介面，以及桌布顯示模式，更將動畫效果變得更為細緻，讓視覺感受更加自然。

操作部分則是進一步強化名為Aicy的數位助理應用，並且加入相容米家與Google物聯網裝置連動操作功能，其他也調整懸浮視窗與內建影音剪輯功能。

新版Flyme 9預計會配合新款魅族18系列推出，而針對過去推出機種則預計從3月5日起開放魅族17系列進行內測，正式版本則會在5月釋出更新，並且將延伸支援魅族16等機種使用。

另外，魅族也針對智慧手錶裝置打造新版Flyme for Watch操作介面，但並未透露是否同樣基於Android，或是以Wear OS打造，但整體介面與watchOS有不少相似之處，並且加入尋找手機、同步通知訊息、音樂控制，以及支援魅族旗下Meizu Pay、支付寶等行動支付功能，本身也支援eSIM與Aicy數位助理服務，另外也支援門禁卡、交通卡模擬功能。

新版Flyme for Watch操作介面將會隨著新款魅族手錶產品推出，預計今年5月正式亮相。

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