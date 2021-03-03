快訊

最危險地方最安全？柯姓富商綁票案取贖款約在警調機關旁

realme 8 Pro將搭載1億800萬畫素相機 對應移軸、星空縮時攝影與全新人像

聯合新聞網 / 楊又肇

在正式揭曉realme GT之前，realme稍早於印度舉辦影像技術大會中，公布即將用於realme 8 Pro的1億800萬畫素相機設計特色，其中包含率先加入的移軸縮時攝影、星空縮時攝影，以及全新人像濾鏡功能。

realme表示，realme 8 Pro搭載的1億800萬畫素相機，就是採用三星提供ISOCELL HM2感光元件設計，除了對應1億800畫素解像力表現，更可輸出12000 x 9000解析度影像，並且透過1/1.52吋感光面積與9合1像素合併技術，讓每一單位畫素感光面積提升，搭配ISOCELL Plus和Smart-ISO技術，強化低光環境拍攝表現。

而在應用此款感光元件設計的realme 8 Pro，將會在3倍無損變焦情況下以1200萬畫素形式拍攝，並且透過連續紀錄8張1200萬畫素靜態影像，透過演算法強化影像品質，同時也讓影像最終成像銳利度表現增加。

相較三星本身應用設計，realme藉由ISOCELL HM2感光元件打造藉由每480秒拍攝30張照片，並且配合演算法合成1秒影片長度形式，藉此紀錄星空變化，實現能以手機拍攝星空縮時攝影功能。

此外，realme 8 Pro也將透過移軸演算法，讓使用者能透過手機拍攝移軸特效影像，同時也能加入10倍的移軸縮時攝影效果，甚至可以針對形狀、角度、位置與散景進行校正。

而在濾鏡效果方面，realme則預告將在realme 8系列加入包含霓虹燈人像濾鏡、動態人像虛化濾鏡，以及AI人像留色濾鏡等三款人像濾鏡。

依照realme說明，搭載1億800萬畫素相機的realme 8 Pro，以及realme 8將會在近期內推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

realme

延伸閱讀

Android 11更新速度排行榜出爐！OnePlus獲第一名 三星、Sony、華碩擠進前十

realme採「雙平台雙旗艦」策略 GT將推黃黑拼接的皮革「曙光」版本

非蘋新機連發 台廠受惠

3月揭曉！realme確認新款旗艦機以「GT」為稱 有望支援125W有線快充

相關新聞

蘋果美國門市首度全開 iPhone 14 Pro傳瀏海改針孔設計

蘋果公司（Apple）發言人證實，自從近一年前新冠疫情爆發以來，蘋果270家美國門市首次全部開放營業，儘管仍限制客流。

蘋果最快2023年推摺疊式iPhone 採屏下指紋辨識技術

先前有消息傳出，蘋果（Apple）正在研發摺疊式iPhone，並有機會支持手寫筆功能，有最強蘋果分析師之稱的天風國際郭明...

realme 8 Pro將搭載1億800萬畫素相機 對應移軸、星空縮時攝影與全新人像

在正式揭曉realme GT之前，realme稍早於印度舉辦影像技術大會中，公布即將用於realme 8 Pro的1億800萬畫素相機設計特色，其中包含率先加入的移軸縮時攝影、星空縮時攝影，以及全新人像濾鏡功能。

魅族打造標榜隱私安全 向蘋果、Google看齊的Flyme 9手機介面

在正式揭曉魅族18系列手機之前，魅族率先公布即將搭載於新機內的新版Flyme 9操作介面，標榜將能對應更高用戶隱私安全。另一方面，魅族也確認將針對智慧手錶裝置打造專屬操作介面Flyme for Watch，同時也確認將會在今年5月推出新款手錶產品。

OPPO把「不可能的曲面」設計特色 用在Find X3主相機四周框體

OPPO確定在3月11日揭曉定調「10年理想之作」的Find X3系列手機後，德國網站WinFuture.de從消息來源取得疑似實機外觀圖像，而套用在機身背面主相機四周的曲面設計，顯然就是OPPO聲稱「不可能的曲面」設計特色。

華為App Gallery全球活躍用戶超過5.3億人 吸引超過230萬名開發者

除了公布EMUI 11在全球已經累積超過1億人更新，同時也預告將在今年4月全面轉向鴻蒙作業系統發展消息，華為更透露旗下軟體市集服務App Gallery已經在全球吸引超過230萬名開發者註冊，相比去年同期成長幅度達77%，同時目前全球活躍用戶人數更超過5.3億人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。