realme 8 Pro將搭載1億800萬畫素相機 對應移軸、星空縮時攝影與全新人像

在正式揭曉realme GT之前，realme稍早於印度舉辦影像技術大會中，公布即將用於realme 8 Pro的1億800萬畫素相機設計特色，其中包含率先加入的移軸縮時攝影、星空縮時攝影，以及全新人像濾鏡功能。

realme表示，realme 8 Pro搭載的1億800萬畫素相機，就是採用三星提供ISOCELL HM2感光元件設計，除了對應1億800畫素解像力表現，更可輸出12000 x 9000解析度影像，並且透過1/1.52吋感光面積與9合1像素合併技術，讓每一單位畫素感光面積提升，搭配ISOCELL Plus和Smart-ISO技術，強化低光環境拍攝表現。

而在應用此款感光元件設計的realme 8 Pro，將會在3倍無損變焦情況下以1200萬畫素形式拍攝，並且透過連續紀錄8張1200萬畫素靜態影像，透過演算法強化影像品質，同時也讓影像最終成像銳利度表現增加。

相較三星本身應用設計，realme藉由ISOCELL HM2感光元件打造藉由每480秒拍攝30張照片，並且配合演算法合成1秒影片長度形式，藉此紀錄星空變化，實現能以手機拍攝星空縮時攝影功能。

此外，realme 8 Pro也將透過移軸演算法，讓使用者能透過手機拍攝移軸特效影像，同時也能加入10倍的移軸縮時攝影效果，甚至可以針對形狀、角度、位置與散景進行校正。

而在濾鏡效果方面，realme則預告將在realme 8系列加入包含霓虹燈人像濾鏡、動態人像虛化濾鏡，以及AI人像留色濾鏡等三款人像濾鏡。

依照realme說明，搭載1億800萬畫素相機的realme 8 Pro，以及realme 8將會在近期內推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》