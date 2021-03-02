Android 11更新速度排行榜出爐！OnePlus獲第一名 三星、Sony、華碩擠進前十

Android Authority 的調查，給大家參考參考

Google 去年 9 月發表 Android 11，除了 Google Pixel 系列手機能在第一時間獲得原生系統更新，其他支援 Android 系統的手機品牌則是要慢慢等候升級更新。外媒 Android Authority 近期整理出除了 Google Pixel 系列手機以外，其他支援 Android 系統的手機的更新速度排名，更新速度最快的手機品牌為 OnePlus，其他手機品牌如三星、Sony、華碩則分別位於第五、六、七名

1. OnePlus

在 Android 11 推出後 32 天後（也就是差不多一個月過後），OnePlus 8 和 OnePlus 8 Pro 在 10 月初就已經可以透過 OxygenOS 11 將手機作業系統升級至 Android 11。雖然 OnePlus 不像先前在 Android 10 推出後 18 天就全面推播系統更新至自家手機，不過在這次 Android 11 的上線，OnePlus 的更新速度還是領先其他人的

2.OPPO

在 Android 11 推出後 56 天（差不多兩個月），OPPO 便對 Find X2 系列推播了 Android 11 的更新。目前建立在 Android 11 下的 ColorOS 11 作業系統，已經可以在OPPO F17 Pro 和 Reno 系列上使用，Android Authority 認為這次 OPPO 在 Android 11 的更新上算蠻齊全的

3.小米

小米在 Android 11 推出 62 天後，便將系統推播至小米 10 系列手機上，算是這次更新速度的第三名。不過在更新系統的推送上似乎沒有那麼順利，先前 Mi A3 系列就因為系統更新而傳出災情，可見更新速度快速也不能代表（或保證）一切都能順利

4.realme

realme 在去年 9 月就在自家的手機上推出了 Android 11 測試版，不過直到去年 12 月才正式將 Android 11 推播到 realme X50 Pro上。雖然隔了 87 天才正式更新 Android 11，不過也算擠進這份調查的前五名了

5.三星

在 Android 11 推出 95 天後（差不多是三個月過後），三星也為自家的 Galaxy Note 20 系列推播以 Android 11 打造的 One UI 3.0，為更新速度第五快的手機品牌

而六到十名 Android 手機版本更新的速度排名分別為 Sony（97 天）、華碩（112 天）、LG（144 天）、Motorola（144 天）、和持有 Nokia 品牌的 HMD Global（147 天）

不過 Android Authority 也提到，這份排名雖然列出各大品牌的 Android 系統更新速度，不過某些型號可能還是會需要等久一點，才會有最新版本的系統可以使用，系統更新的時間也會因為地區而有所差異。以上這份更新速度排名就給各位 Android 用戶參考參考，不過如果你是追求要在第一時間就使用到最新作業系統的話，Google Pixel 系列手機可能會是比較適合的選擇（親生子的福利）

（新聞來源：Android Authority）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》