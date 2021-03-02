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太耗電？Verizon「建議」關閉5G連網功能 以利延長手機使用電力

聯合新聞網 / 楊又肇

近期才在美國境內以3.7GHz為主的C頻段頻譜競標結果取得最多頻段營運執照，同時也是目前美國境內最大5G網路營運商的Verizon，稍早在向消費者提供使用5G連網手機延長電力使用時間的最佳作法，是將5G連網功能切換至LTE。

在透過Twitter向消費者告知作法中，Verizon並未直接說明把5G連網功能關閉，而是"建議"使用者將連網功能切換至LTE連接模式，藉此降低手機電力損耗情況，並且讓手機使用時間可以拉長一些。

不過，Verizon後續顯然認為這樣的建議，與目前大力推行5G連網使用服務的宣傳會有牴觸，因此後續將相關Twitter推文刪除，但依然吸引不少人討論。

雖然目前市售5G連網手機已經比早期推出版本相對省電，但是比起過往4G連網手機的電力使用情況依然有差異，其中主因在於透過5G連網時，多半會因為訊號連接頻率相對較高，同時還有5G網路基地台目前建置數量仍不比過往4G網路基地台規模，造成現有5G連網手機會在5G及4G網路訊號之間頻繁切換，導致手機會相對耗電情況。

因此Verizon建議使用者將行動網路連接模式切換至LTE，當有使用5G網路需求時，再將連接模式切換至5G網路，在現階段可能會是比較簡單的過渡作法。

目前包含Qualcomm、三星、聯發科等晶片商已經持續設法改善5G連網手機耗電情況，其中包含透過DSS (動態頻譜共享)、人工智慧或軟體調整連接方式，讓手機能更平順地在5G及4G網路間自動切換，或是藉由數據分析方式找到最佳連接方式，甚至讓數據晶片在未傳輸任何資料時暫停運作，直到有數據連接時再恢復使用，藉此達成節電效果。

另一方面，透過製程精進設計讓連網使用電力降低，甚至能進一步降低在手機內部空間佔用比例，藉此讓手機電池容量可以相對提高，同時也是晶片業者目前採取作法之一，但這樣的改善方式多半要等到消費者日後更換手機時才有顯著感受。

而對於電信營運商而言，除了建議消費者暫時先以過渡作法降低5G連網手機相對耗電問題，在本身推廣使用5G連網服務情況下，自然無法建議消費者換回4G連網服務，或是改用4G連網手機產品，其他作法則包含設法擴展更多5G網路基地台，讓5G連網熱點密度持續提高，或是透過新頻譜增加5G網路訊號連接使用範圍。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Verizon 基地台 省電

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