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定調「10年理想之作」 OPPO Find X3系列將於3/11發表

聯合新聞網 / 楊又肇

OPPO證實將在3月11日舉辦全球發表活動，預計揭曉年度旗艦手機Find X3系列。

依照OPPO說明，Find X3系列將是一款10年理想作品，同時至少將會推出標準款Find X3，以及強化版Find X3 Pro，同時將會具備「不可能的曲面」設計特色。

若以字面敘述來看，預期Find X3系列將會採用更難以製作的曲面螢幕設計，其中可能採用曲度更高，或是像vivo將機身全面以玻璃材質包覆，藉此打造更為一體化的設計形式。

除此之外，預期OPPO也會在Find X3系列搭載率先在Android作業系統導入的全鏈路色彩管理系統，藉此讓手機從拍照到螢幕顯示都能採用相同的色彩數據，並且藉由10位元色提高色彩表現效果。

其他部分，預期Find X3系列也會搭載新版VOOC閃充技術，而相機部分也將搭載全新混合光學變焦技術

至於去年在未來科技大會展示的OPPO X 2021卷軸螢幕概念手機，以及擴增實境眼鏡裝置等產品，是否也會在此次發表會中宣布成為正式市售商品，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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